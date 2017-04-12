Сколковская компания «Спутникс» планирует создать орбитальную группировку из порядка 200 микроспутников с массой в 100 кг каждый. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на слова частного предпринимателя Алии Прокофьевой, которая является мажоритарным владельцем компании «Спутникс».

Частная инновационная компания «Спутникс» к 2025 году намерена произвести запуск на низкую околоземную орбиту (высота не более 800 км) около 200 космических аппаратов, которые будут задействованы в создании сети «Интернета вещей». Проект получил название «Пульсар» и, как ожидается, в течение ближайших трёх лет в его развитие будет инвестировано порядка $100 млн.

Первый микроспутник данной серии должен отправиться на орбиту уже в 2018 году. А к 2020 году должна появиться минимальная группировка из трёх космических аппаратов. Проектный срок эксплуатации таких спутников составит три года.

Главной целью проекта «Пульсар» является создание глобальной бесшовной информационной инфраструктуры, которая обеспечит взрывной рост услуг и сервисов на основе технологий «Интернета вещей».

К 2025 году в компании «Спутникс» рассчитывают обеспечить подключением через свою орбитальную группировку до 500 млн наземных абонентских терминалов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси мобильный оператор velcom запускает первую в стране сеть для «Интернета вещей».