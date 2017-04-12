Видеосервис MEGOGO прошёл стандартизацию PCI DSS. Теперь он безопаснее

Онлайн-кинотеатр MEGOGO получил сертификат PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе компании.

MEGOGO получила второй уровень сертификации по PCI DSS – стандарту безопасности данных в индустрии платежных карт. Данный стандарт является совместным проектом международных платёжных систем Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover.

«Стандарт представляет собой совокупность 12 детализированных требований по обеспечению безопасности данных о держателях платёжных карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационных инфраструктурах организаций. Его наличие указывает на высокий уровень защиты и обеспечение продавцом услуги – безопасной покупки онлайн-пользователя», – поясняют в MEGOGO.

Для получения данного сертификата компания MEGOGO прошла все необходимые процедуры: аудит, сканирование информационной инфраструктуры видеосервиса и проведение специализированных тренингов для сотрудников.

Второй уровень сертификации PCI DSS позволяет ежегодно обрабатывать до шести миллионов карточных транзакций.

«В странах Восточной Европы и СНГ мало кто может похвалиться наличием сертификата PCI DSS. Его получение — это сложная, трудоёмкая процедура. Однако для нас – стратегически важно – шаг за шагом облегчать доступ к контенту нашим пользователям и гарантировать им высокую степень защиты персональных данных и безопасность использования онлайн-сервисов. Кроме того, одобрение наших принципов работы со стороны международных платежных систем означает для нас самих становление этапа зрелости нашего сервиса и высокой степени ответственности перед нашими пользователями. PCI DSS – это техническое признание высоких стандартов безопасности нашего онлайн-кинотеатра», – говорит Иван Шестаков, директора по маркетингу MEGOGO.