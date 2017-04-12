LeEco отказывается от покупки американского производителя телевизоров Vizio

В изменении планов компании обвиняют ужесточение контроля за движением китайского капитала, однако, возможно, свою роль сыграла обеспокоенность из-за финансовых проблем.

Компания LeEco, управляющая ведущей китайской службой потокового онлайн-видео, отказалась от своих планов купить калифорнийскую компанию Vizio, выпускающую телевизоры. Об этом в понедельник сообщили обе компании.

В качестве причины такого шага компании назвали регуляторные препятствия, намекнув на то, что контроль китайского правительства за перемещением капитала, призванный препятствовать излишнему оттоку финансов из страны, оказал влияние на их решение.

В то же время LeEco, материнская компания зарегистрированной в Шеньчжене компании Leshi Internet Information & Technology, продолжит развивать своё сотрудничество с Vizio и планирует расширять через неё свои услуги в США, сообщили в китайской компании.

В последние годы компания LeEco переживает своего рода инвестиционный и экспансионистский бум, который стал причиной определённых финансовых трудностей. Решение отказаться от покупки компании Vizio рассматривается как часть перехода компании к политике ограничения инвестиций.

Планы о покупке Vizio за 2 миллиарда долларов было впервые озвучено компанией LeEco в июле прошлого года. Цель данной покупки состояла в увеличении её рыночной доли в США, где Vizio принадлежит немалый сегмент рынка телевизоров. Предполагалось, что сделка будет закрыта до конца года.

История китайской компании LeEco стартовала в 2004 году. В 2013 году она начала продажу собственных телевизоров, подключаемых к интернету. Продажа по разумной цене телевизоров в привязке к наличию собственной службы потокового видео помогла компании LeEco завоевать популярность у потребителей и обеспечила основу для быстрого роста.

LeEco также расширила своё присутствие на рынке смартфонов. В прошлом году она основала свой первый научно-исследовательский центр в Силиконовой долине, что дало ей возможность значительно расширить штат сотрудников, связанных с производством смартфонов.