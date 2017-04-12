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LeEco отказывается от покупки американского производителя телевизоров Vizio

Борис Скуратовский
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Vizio
В изменении планов компании обвиняют ужесточение контроля за движением китайского капитала, однако, возможно, свою роль сыграла обеспокоенность из-за финансовых проблем.

Компания LeEco, управляющая ведущей китайской службой потокового онлайн-видео, отказалась от своих планов купить калифорнийскую компанию Vizio, выпускающую телевизоры. Об этом в понедельник сообщили обе компании.

В качестве причины такого шага компании назвали регуляторные препятствия, намекнув на то, что контроль китайского правительства за перемещением капитала, призванный препятствовать излишнему оттоку финансов из страны, оказал влияние на их решение.

В то же время LeEco, материнская компания зарегистрированной в Шеньчжене компании Leshi Internet Information & Technology, продолжит развивать своё сотрудничество с Vizio и планирует расширять через неё свои услуги в США, сообщили в китайской компании.

В последние годы компания LeEco переживает своего рода инвестиционный и экспансионистский бум, который стал причиной определённых финансовых трудностей. Решение отказаться от покупки компании Vizio рассматривается как часть перехода компании к политике ограничения инвестиций.

Планы о покупке Vizio за 2 миллиарда долларов было впервые озвучено компанией LeEco в июле прошлого года. Цель данной покупки состояла в увеличении её рыночной доли в США, где Vizio принадлежит немалый сегмент рынка телевизоров. Предполагалось, что сделка будет закрыта до конца года.

История китайской компании LeEco стартовала в 2004 году. В 2013 году она начала продажу собственных телевизоров, подключаемых к интернету. Продажа по разумной цене телевизоров в привязке к наличию собственной службы потокового видео помогла компании LeEco завоевать популярность у потребителей и обеспечила основу для быстрого роста.

LeEco также расширила своё присутствие на рынке смартфонов. В прошлом году она основала свой первый научно-исследовательский центр в Силиконовой долине, что дало ей возможность значительно расширить штат сотрудников, связанных с производством смартфонов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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