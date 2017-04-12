Испанская Национальная полиция и Европол провели успешную операцию, направленную против одной из крупнейших в Европе нелегальных структур, работающих в сфере потокового вещания и IPTV.

В рамках совместной операции, проведённой силами Европола, Евроюста, Испанской специализированной прокуратуры по расследованию кибер-преступлений, Английской Премьер-лиги, а также специализирующейся на вопросах безопасности цифровых платформ компании Irdeto, совершён рейд на 12 помещений в Испании и Болгарии.

В рамках «Операции Каспер» было арестовано восемь человек, причастных к нелегальному распространению 1 000 платных телеканалов в сетях двух провайдеров услуг интернет благодаря использованию технологии IPTV. В результате рейда была остановлена работа серверов, обеспечивавших нелегальный доступ к телеканалам, а также было изъято множество документов, свидетельствующих против лиц, находящихся под следствием.

Расследование было инициировано Премьер-Лигой в рамках глобальной кампании, направленной на пресечение фактов нелегальной ретрансляции в сети её матчей. Компания Irdeto установила, что гражданин Дании, проживающий в Испании и являющийся владельцем испанского интернет-провайдера, работающего в городе Малага, занимался нелегальной трансляцией закодированных телевизионных сигналов для тысячи пользователей и компаний по всей Европе. Было также установлено, что данный человек был руководителем преступной организации, которая смогла обеспечить предоставление нелегальных услуг доступа к контенту в качестве, которое позволяло ей конкурировать с легальными операторами.

В ходе «Операции Каспер» была выявлена также ещё одна нелегальная организация, базирующаяся в Силистре, Болгария, которой управляла та же преступная сеть, владевшая здесь ещё одним интернет-провайдером, обслуживавшим другие страны Европы. Оба интернет-провайдера имели легальную регистрацию и занимались вполне законной деятельностью, однако параллельно с ней предлагали и нелегальные услуги.

«Данные акции являются лишь частью крупнейшей антипиратской кампании, проводимой Премьер-Лигой с целью защиты своих авторских прав, – говорит юридический директор Премьер-Лиги Кевин Пламб. – Рейды, проведённые в Испании и Болгарии силами Испанской полиции и прочих правоохранительных органов являются явным свидетельством того, что никто не собирается оставлять без внимания факты пиратства в сфере IPTV. Наша модель работы (как, впрочем, модели работы других спортивных и творческих объединений) основана на возможности выводить на рынок и продавать права, а также защищать свою интеллектуальную собственность. И именно благодаря этому клубы могут вкладывать деньги в поиск и воспитание талантливых игроков, строить стадионы мирового класса, а также оказывать поддержку молодым людям в школах и сообществах по всей Европе».

Нанятая Премьер-Лигой для выполнения задач по выявлению и расследованию фактов пиратства команда экспертов из компании Irdeto тесно сотрудничала с Премьер-Лигой, Испанской Национальной Полицией и правоохранительными органами в рамках кампании по сбору информации и свидетельств, послуживших основой для проведения рейдов.

Результатом собранной информации стало одновременное проведение 12 рейдов на территории Испании и Болгарии, которые и показали, что оба провайдера транслировали пиратский контент. Также криминальная организация, деятельность которой была пресечена, контролировала три других предприятия, предлагавших контент своим пользователям.

«Усилия Испанской полиции и прочих правоохранительных органов, направленные на ликвидацию подобных пиратских организаций, имеют особую важность для ведения борьбы с пиратством в сфере IPTV, – говорит старший директор отдела кибер-услуг и расследований в компании Irdeto Марк Малреди. – Мы продолжаем оказывать поддержку нашим клиентам, партнёрам и правоохранительным органам в деле выявления масштабных трансграничных пиратских сетей и в борьбе с пиратством. Благодаря выявлению, анализу, расследованию фактов пиратства и борьбе с ним наши совместные усилия дают чёткий сигнал пиратам о том, что они будут выявляться и предаваться правосудию».