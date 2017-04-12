Результаты исследования, проведённого компанией Irdeto, специализирующейся на безопасности цифровых платформ, и исследовательско-консалтинговой фирмой Ovum, показывают, что подавляющее число провайдеров услуг доступа к видео в своих технологических дорожных картах имеют платформы Android TV либо Android Open Source Project (AOSP).

Проведённое в феврале 2017 года исследование на тему «Является ли система Android будущим для рынка сет-топ-боксов?» показало, что 72% респондентов рассматривает возможность использования системы Android как часть своей стратегии, связанной с выпуском сет-топ-боксов.

Кроме того, 50% респондентов считают систему Android важным элементом для достижения своих целей на ближайшие пять лет. 300 опрошенных профессионалов сектора телевидения также указали на множество преимуществ, которые, по их мнению, может предложить система Android TV, среди которых – наличие новых функций и услуг, более быстрое время выхода на рынок, привлекательный пользовательский интерфейс и экономичность.

Однако, несмотря на то, что большая часть респондентов продемонстрировала свою приверженность системе Android, лишь 54% провайдеров услуг доступа к видео согласны платить за чипсеты Android больше, чем за обычные чипсеты со встроенным промежуточным программным обеспечением.

Оригинальные функции – в частности, возможность для пользователей загружать дополнительные приложения – являются той движущей силой, которая способствует продвижению системы Android. Провайдеры услуг видео, имеющие более миллиона подписчиков (43%), и провайдеры, имеющие менее миллиона подписчиков (34%) утверждают, что данный фактор является основной движущей силой для принятия стандарта.

Впрочем, несмотря на уверенность провайдеров в преимуществах Android TV, по-прежнему актуальными остаются опасения, касающиеся пиратства и киберугроз.

Возможность лёгкой установки приложений на сет-топ-бокс 43% респондентов считают тем фактором, который способствует повышению риска атак, а 41% считает, что подписчики смогут устанавливать приложения для нелегального просмотра потокового видео.

«Провайдеры услуг видео находятся под своего рода давлением необходимости развивать инновационные предложения, дающие им возможность удовлетворить спрос потребителей на оптимальный пользовательский опыт, – говорит директор отдела управления продуктами в Irdeto Фрэнк Поппельсдорф. – Эти данные указывают на то, что Android TV имеет не только внутреннюю мощь для того, чтобы играть в будущем ведущую роль в сфере распространения телепрограмм, но также является крайне необходимой вещью для удовлетворения растущего спроса потребителя на новые и инновационные услуги. Впрочем, открытая природа данной технологии порождает ряд опасений, связанных с безопасностью, в частности – в связи с угрозой пиратства. По мере того, как индустрия продолжает двигаться в направлении более открытых платформ для сет-топ-боксов, для провайдеров услуг будет крайне важно обеспечить полную безопасность своего контента, которая даст им полную уверенность в том, что их премиальный контент отлично защищён, при оптимизации гибкости и сроков его вывода на рынок».

Несмотря на уверенность многих в том, что в ближайшем будущем система Android станет доминирующей на телевизионном ландшафте, исследование показало необходимость более серьёзной образовательной работы для разъяснения разницы между платформами Android. Лишь 52% опрошенных понимают разницу между Android TV и AOSP.

«Разъяснения относительно различных платформ Android является критическим фактором, способствующим пониманию провайдерами видео-возможностей, преимуществ и недостатков каждой из технологий с целью принятия лучших стратегических решений, связанных с технологической дорожной картой, – говорит ведущий специалист по вопросам телевидения в компании Ovum Эд Бартон. – Результаты опроса, проведённого нами при участии Irdeto, являются ключевыми факторами, которые должны помочь операторам платного телевидения, вещателям и провайдерами потоковых ОТТ платформ более качественно предвидеть грядущие возможности и задачи. Мы были рады возможности работать с Irdeto над данным исследованием среди руководителей C-уровня и профессионалов в различных сферах для определения стратегий Android, которые станут ключевыми факторами формирования образа телевидения на многие годы вперёд».

Поскольку такие платформы, как Android TV, становятся новой нормой для телевизионного ландшафта, для операторов крайне важным становится комплексный и всеохватывающий подход к решению проблем обеспечения безопасности устройств нового поколения, – предполагают в компании Irdeto.

Более подробно с данными исследования можно ознакомиться, прочитав полный текст отчёта Is Android the future of the set-top box (PDF, английский язык).