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Предполагаемые изменения в польском законодательстве взбудоражили местный рынок платного телевидения.

Польский кабельный оператор Multimedia Polska указывает на снижение количества подписчиков услуг платного телевидения как прямой результат предполагаемых поправок к Закону о лицензионном сборе за право пользования телевизионными приёмными устройствами.

Издание wirtualnemedia.pl, ссылаясь на источник в Multimedia, сообщает, что в компании ожидают убытков в случае, если упомянутые изменения вступят в силу.

Предлагаемые изменения требуют от компаний, предлагающих услуги платного телевидения, предоставлять регуляторным органам информацию о своих подписчиках с целью облегчения сбора лицензионной платы за пользование приёмниками, которая идёт на финансирование деятельности службы общественного телерадиовещания Польши. Однако большинство абонентов не желают, чтобы операторы передавали их личные данные третьим лицам, пишет издание trojmiasto.pl.

Данный законопроект уже вызвал жёсткую критику со стороны компаний Cyfrowy Polsat и nc+, которые являются операторами двух ведущих польских DTH-платформ.

Компания Multimedia Polska в настоящее время находится в процессе продажи принадлежащей международному холдингу Liberty Global компании UPC Polska – сделка находится на стадии изучения польским антимонопольным органом UOKiK.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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