Предполагаемые изменения в польском законодательстве взбудоражили местный рынок платного телевидения.

Польский кабельный оператор Multimedia Polska указывает на снижение количества подписчиков услуг платного телевидения как прямой результат предполагаемых поправок к Закону о лицензионном сборе за право пользования телевизионными приёмными устройствами.

Издание wirtualnemedia.pl, ссылаясь на источник в Multimedia, сообщает, что в компании ожидают убытков в случае, если упомянутые изменения вступят в силу.

Предлагаемые изменения требуют от компаний, предлагающих услуги платного телевидения, предоставлять регуляторным органам информацию о своих подписчиках с целью облегчения сбора лицензионной платы за пользование приёмниками, которая идёт на финансирование деятельности службы общественного телерадиовещания Польши. Однако большинство абонентов не желают, чтобы операторы передавали их личные данные третьим лицам, пишет издание trojmiasto.pl.

Данный законопроект уже вызвал жёсткую критику со стороны компаний Cyfrowy Polsat и nc+, которые являются операторами двух ведущих польских DTH-платформ.

Компания Multimedia Polska в настоящее время находится в процессе продажи принадлежащей международному холдингу Liberty Global компании UPC Polska – сделка находится на стадии изучения польским антимонопольным органом UOKiK.