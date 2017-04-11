Журналисты NewsOne стали главными героями новых динамичных межпрограммных заставок. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе телеканала.

Эти ролики являются своеобразным навигатором, и помогут зрителям с первых секунд просмотра эфира сориентироваться в информационном потоке.

Теперь новости на NewsOne выходят за десять минут до начала каждого часа.

Поменялось оформление дневных и вечерних праймовых программ «Большой эфир с Орловской» и «20/22».

Изменения в оформлении призваны подчеркнуть новое качество эфиров. Графика стала более фактурной, яркой, динамичной и выполнена в едином стиле и в корпоративных цветах телеканала.

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«Мне выпала честь занимать должность, которой на канале раньше не было. В обязанность арт-директора входит систематизация всей графики канала в единый узнаваемый поток. Мы начинаем над этим работать, и это только первые шаги», — говорит Константин Хитрый.