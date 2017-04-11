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Восточная Европа продолжает переживать трудные времена: отсутствие перспектив получить нормальную трудоустройство толкает многих жителей региона на поиск работы за рубежом. Данные миграционные процессы, а также низкие показатели рождаемости, приведут к падению размеров населения в 15 из 22 стран, являющихся объектом исследований в подготовленном Digital TV Research «Прогнозе развития сектора платного телевидения в Восточной Европе в 2016-2022 годах».

«Всё это окажет колоссальное воздействие на весь ТВ-сектор. В период с 2016 по 2022 год число телевизионных домохозяйств сократится в 18 странах – в итоге общее количество таких домохозяйств в регионе сократится почти на 2 миллиона. Число подписчиков услуг платного ТВ за тот же период сократится на 1 миллион, – говорит старший аналитик Digital TV Research Саймон Мюррей.

Количество подписчиков услуг цифрового платного телевидения вырастет с 25 миллионов (20,2% от общего количества всех телевизионных домохозяйств) в 2010 году до 58 миллионов (45,8%) в 2016 и 77 миллионов (61,0%) в 2022.

2017 год станет годом пикового развития для индустрии платного телевидения в Восточной Европе. По состоянию на конец 2016 года подписчики аналоговых кабельных сетей составляли 28% от 81 миллиона подписчиков платного телевидения, и часть от этих 23 миллионов подписчиков примут решение в пользу бесплатного эфира, а не платных цифровых платформ.

В 2022 году на долю России будет приходиться почти половина от всех подписчиков услуг платного телевидения в регионе. Однако в период с 2016 по 2022 общее количество подписчиков платного телевидения снизится в 10 странах.

Доходы рынка платного телевидения в странах Восточной Европы достигнут в 2017 году своего максимума в 6,11 миллиарда долларов (5,77 миллиарда евро), а затем упадут до отметки в 6 миллиардов долларов. Сектор аналогового кабельного телевидения принесёт в 2017 году доход в сумме 1 миллиард долларов, а к 2022 году эта цифра упадёт до 184 миллионов долларов.

Низкие тарифы на услуги аналогового кабельного телевидения в России нашли своё продолжение в тарифной политике большинства платформ спутникового телевидения. В итоге доход сектора платного телевидения в Польше выше, чем в России – несмотря на то, что число подписчиков услуги в Польше намного меньше.

В период с 2016 по 2022 год доходы сектора платного телевидения упадут в половине из 22 стран региона. Доходы сектора в Польше, являющейся лидером рынка, в 2022 будут ниже, чем в 2010.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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