Заплатив месячную абонплату в размере 35 долларов, подписчики получат доступ к более чем 50 телеканалам.

В среду компания YouTube официально дала старт новому потоковому сервису – YouTube TV, доступ к которому получили жители отдельных районов США.

Принадлежащий корпорации Alphabet гигант мира потокового видео впервые озвучил планы, связанные с запуском такой услуги, более месяца назад, а уже сейчас доступ к ней получат жители Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго, Филадельфии и области залива Сан-Франциско, оформившие подписку стоимостью в 35 долларов в месяц. В ближайшем будущем услуга станет доступна также жителям других регионов США.

Потенциальные абоненты услуги смогут оформить бесплатную ознакомительную подписку на 30 дней, а после внесения первого месячного платежа получат бесплатно донгл Google Chromecast (в рамках действующей акции), при помощи которого контент услуги можно будет смотреть на экране телевизора.

В настоящее время в рамках предложения зрителям доступен контент от телекомпаний ABC, CBS, Fox, NBC, ESPN, Fox Sports, Comcast SportsNet и ряда других, с которыми YouTube ранее заключила соответствующие соглашения. Сегодня компания также анонсировала заключение аналогичного договора с AMC Networks.

В YouTube также обещают, что «очень скоро» в предложение будут включены программы производства компаний AMC, BBC America, IFC, Sundance TV, WE tv и BBC World News, что никак не повлияет на стоимость подписки. А за дополнительную плату зрители также смогут смотреть программы Sundance Now и Shudder.

В настоящее время в YouTube думают над тем, как повысить значимость новой услуги и её конкурентные преимущества на фоне похожих услуг от других компаний – начиная от DirecTV Now, которую представляет AT&T, до службы живого телевидения от Hulu, запуск которой ожидается в самое ближайшее время.

Услуга YouTube TV включает в себя возможность доступа к YouTube Red Originals. Кроме того, подписка на YouTube TV включает в себя шесть учётных записей, каждая из которых получает собственные уникальные рекомендации, а также использует технологию анализа больших данных, которую в AI разработали специально для YouTube.