ПОДЕЛИТЬСЯ
YouTube TV

Заплатив месячную абонплату в размере 35 долларов, подписчики получат доступ к более чем 50 телеканалам.

В среду компания YouTube официально дала старт новому потоковому сервису – YouTube TV, доступ к которому получили жители отдельных районов США.

Принадлежащий корпорации Alphabet гигант мира потокового видео впервые озвучил планы, связанные с запуском такой услуги, более месяца назад, а уже сейчас доступ к ней получат жители Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго, Филадельфии и области залива Сан-Франциско, оформившие подписку стоимостью в 35 долларов в месяц. В ближайшем будущем услуга станет доступна также жителям других регионов США.

Потенциальные абоненты услуги смогут оформить бесплатную ознакомительную подписку на 30 дней, а после внесения первого месячного платежа получат бесплатно донгл Google Chromecast (в рамках действующей акции), при помощи которого контент услуги можно будет смотреть на экране телевизора.

В настоящее время в рамках предложения зрителям доступен контент от телекомпаний ABC, CBS, Fox, NBC, ESPN, Fox Sports, Comcast SportsNet и ряда других, с которыми YouTube ранее заключила соответствующие соглашения. Сегодня компания также анонсировала заключение аналогичного договора с AMC Networks.

В YouTube также обещают, что «очень скоро» в предложение будут включены программы производства компаний AMC, BBC America, IFC, Sundance TV, WE tv и BBC World News, что никак не повлияет на стоимость подписки. А за дополнительную плату зрители также смогут смотреть программы Sundance Now и Shudder.

В настоящее время в YouTube думают над тем, как повысить значимость новой услуги и её конкурентные преимущества на фоне похожих услуг от других компаний – начиная от DirecTV Now, которую представляет AT&T, до службы живого телевидения от Hulu, запуск которой ожидается в самое ближайшее время.

Услуга YouTube TV включает в себя возможность доступа к YouTube Red Originals. Кроме того, подписка на YouTube TV включает в себя шесть учётных записей, каждая из которых получает собственные уникальные рекомендации, а также использует технологию анализа больших данных, которую в AI разработали специально для YouTube.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Openbox A5
Openbox A5
Openbox A5
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияК 2025 году Япония перейдёт на телевещание в формате Ultra HD
Следующая публикацияУкраина планирует запуск спутника связи «Лыбидь» в четвёртом квартале 2017 года
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

  • Svyat Hanenko

    Цікаво оО І цікаво, чи хтось вже пробував через американську проксю отримати пробний доступ та потестити:)) Щоб дарма час не витрачати на спроби:)) //Якби щось подібне Ютуб робив з тими ж каналами (думаю, для Нет-трансляції ліцензії Нацради нашої не потрібно), але для Европи, включно з нами, у нас знайшлось би немало глядачів, які б цілком легальньо купували би підписку, а так доводиться вигадувати…