К 2025 году Япония перейдёт на телевещание в формате Ultra HD

По словам заместителя руководителя японского Министерства внутренних дел и связи Масаюки Суга, к 2025 году все домохозяйства Японии, имеющие телевизор, полностью перейдут на стандарт UHD.

Выступая с программным докладом на конференции «Дорожная карта перехода Японии на стандарт вещания 4K Ultra HD и выше», проходившей в Театре Sony 4K Ultra HD в рамках MIPTV, Суга заявил делегатам, что в 2012 году группа экспертов провела исследование новых служб вещания, и его следствием стало составление Дорожной карты в 2013 году.

«В Японии популяризацией и развитием 4К и 8К занимаются государственные и частные структуры. Мы составили «дорожную карту», отражающую общие цели заинтересованных сторон, в частности – вещателей, производителей оборудования и правительственных организаций», – цитирует господина Сугу издание Advanced Television.

Последующие встречи, организованные Министерством, стали причиной внесения изменений в Дорожную карту; в последней её версии 2020 год назван годом активного продвижения 4К и 8К, поскольку в этом году Япония будет принимать Олимпийские и Параолимпийские игры. «Мы надеемся, что энтузиазм, связанный с Олимпийскими и Параолимпийскими играми, распространится по всей стране в эфире 4К и 8К каналов».

В рамках программы по реализации поставленных целей к 2020 году Министерство запланировало ряд шагов, среди которых, в частности, можно назвать запуск в 2014 году тестового 4К вещания в кабеле, через спутник и на платформах IPTV, а также начало полноценного вещания в данном стандарте в 2015 году. «В 2016 году были проведены пробные трансляции через мощный спутник, которые были доступны большому количеству зрителей», — отметил Суга, добавив, что к 2018 году услуга будет запущена на полную мощность. «Таким образом, развитие 4К и 8К идёт в соответствии с Дорожной картой», — заявил он.

Суга сообщил участникам съезда, что в январе 2016 года 19 телеканалов, представленных 11 телекомпаниями, получили лицензии, позволяющие им начать коммерческое вещание в стандарте 4К в декабре 2018 года, назвав такое развитие событий огромным прогрессом в сравнении с предыдущим MIPTV. «Зрителям будут предложены бесплатные каналы. Запуск полноценного вещания станет важным шагом на пути к достижению целей, намеченных на 2020 год».

Докладчик заявил, что вопрос развития технологий 4К и 8К по праву является одной из важнейших тем японского экономического роста. «Продвижение данных технологий было включено в национальный план роста, получивший название Стратегии возрождения Японии. Данная стратегия предусматривает, что в 2020 году примерно 50% домохозяйств Японии сможет смотреть программы телевидения в стандарте 4К и 8К. Правительство окажет поддержку развитию стандартов 4К и 8К, запустив вещание через спутник. К 2025 году мы должны обеспечить 100%ное покрытие».

По его словам, для достижения целей, поставленных на 2020 год, Министерство уделяет особое внимание вопросам повышения осведомлённости зрителей. «Запуск полноценного коммерческого спутникового вещания в декабре следующего года расширит рамки распространения 4К», — прогнозирует он, добавляя, что в преддверии этой даты зрители должны получить исчерпывающую информацию о 4К и 8К, дабы избежать путаницы. Одна из проблем заключается в том, что для полноценного просмотра 4К контента зрителям необходимо приобрести новое оборудование – мониторы, тюнеры, антенны и сет-топ-боксы.

Соответственно, Министерство планирует организовать форум, в работе которого примут участие вещатели, производители оборудования и ритейлеры. Участники форума смогут обмениваться информацией и обсуждать стратегию повышения осведомлённости.