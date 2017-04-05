Правила предполагали получение провайдерами широкополосного доступа разрешений пользователей на использование и распространение личной и конфиденциальной информации.

Президент Дональд Трамп подписал закон, который официально отменяет принятые в период правления Обамы правила защиты конфиденциальной информации в интернете.

Подпись Трампа появилась спустя несколько дней после того, как обе палаты Конгресса и Сенат единогласно проголосовали за отмену правил, которые были приняты в прошлом году, но так и не вступили в действие. Правила предполагали получение провайдерами широкополосного доступа и беспроводной связи разрешений пользователей на использование и распространение личной и конфиденциальной информации. В частности, речь идёт о сайтах, которые они посещали, приложениях, которые они используют, и их месторасположения.

Правила, принятые FCC, были набором самых строгих регуляторных норм из когда-либо введённых для защиты конфиденциальности пользователя в сети. Даже несмотря на то, что данные правила касались исключительно провайдеров услуг широкополосного интернета и беспроводной связи, не охватывая такие компании, как, к примеру, Google и Facebook, их сторонники усматривали в них первый шаг к предоставлению пользователю большего контроля над своими персональными данными в сети.

Сторонники правил утверждают, что при отсутствии регуляторных норм провайдеры услуг широкополосного доступа смогут продавать информацию о том, откуда вы выходили в сеть, что вы покупали, какие приложения вы использовали и где вы находились, рекламодателям и прочим третьим сторонам – в частности, страховым компаниям.

В то же время, представители провайдеров услуг интернет заявляют, что правила слишком строгие и несправедливо выделяют из общего списка лишь провайдеров широкополосного доступа, обязывая их соблюдать более строгие нормы конфиденциальности, чем интернет-компании.

Отменяя правила, республиканцы воспользовались нормами Закона Конгресса о пересмотре, который даёт депутатам возможности быстрой отмены ранее принятых норм. Закон также запрещает Федеральной комиссии по электросвязи принимать в будущем подобные правила.