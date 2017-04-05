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Правила предполагали получение провайдерами широкополосного доступа разрешений пользователей на использование и распространение личной и конфиденциальной информации.

Президент Дональд Трамп подписал закон, который официально отменяет принятые в период правления Обамы правила защиты конфиденциальной информации в интернете.

Подпись Трампа появилась спустя несколько дней после того, как обе палаты Конгресса и Сенат единогласно проголосовали за отмену правил, которые были приняты в прошлом году, но так и не вступили в действие. Правила предполагали получение провайдерами широкополосного доступа и беспроводной связи разрешений пользователей на использование и распространение личной и конфиденциальной информации. В частности, речь идёт о сайтах, которые они посещали, приложениях, которые они используют, и их месторасположения.

Правила, принятые FCC, были набором самых строгих регуляторных норм из когда-либо введённых для защиты конфиденциальности пользователя в сети. Даже несмотря на то, что данные правила касались исключительно провайдеров услуг широкополосного интернета и беспроводной связи, не охватывая такие компании, как, к примеру, Google и Facebook, их сторонники усматривали в них первый шаг к предоставлению пользователю большего контроля над своими персональными данными в сети.

Сторонники правил утверждают, что при отсутствии регуляторных норм провайдеры услуг широкополосного доступа смогут продавать информацию о том, откуда вы выходили в сеть, что вы покупали, какие приложения вы использовали и где вы находились, рекламодателям и прочим третьим сторонам – в частности, страховым компаниям.

В то же время, представители провайдеров услуг интернет заявляют, что правила слишком строгие и несправедливо выделяют из общего списка лишь провайдеров широкополосного доступа, обязывая их соблюдать более строгие нормы конфиденциальности, чем интернет-компании.

Отменяя правила, республиканцы воспользовались нормами Закона Конгресса о пересмотре, который даёт депутатам возможности быстрой отмены ранее принятых норм. Закон также запрещает Федеральной комиссии по электросвязи принимать в будущем подобные правила.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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    Пиздец, граждане ! Вы не находите ?