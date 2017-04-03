Пиратский интернет-ресурс FS.TO, ранее заблокированный Киберполицией, возобновил работу по адресу FS.LIFE. Об этом сообщает издание AIN.UA со ссылкой на сообщение, опубликованное в неофициальной группе сервиса в соцсети Вконтакте.

Впрочем, издание отмечает, что данная группа не имеет прямого отношения к администрации оригинального сайта. Единственным доказательством, что произошёл именно перезапуск, является «факт поддержки старых учетных записей пользователей».

Отмечается, что графическое оформление портала FS.LIFE идентично тому, которое было у FS.TO. На момент публикации новости на портале отсутствует какая-либо реклама. Однако портал продолжает обновляться, на него заливается новый контент начиная с 30 марта. Обновление некоторых релизов датировано сегодняшним днём.

Напомним, 15 ноября 2016 года сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины сообщили о прекращении работы пиратского онлайн-кинотеатра FS (ресурсы FS.TO, BRB.TO, FS.UA и CXZ.TO). На следующий день всё в той же неофициальной группе в социальной сети Вконтакте появилось сообщение, что работа портала будет восстановлена благодаря наличию серверов на острове Тонга.

Позже глава Департамента киберполиции МВД Сергей Демедюк заявил, что причиной закрытия FS.TO стала неуплата налогов, а не пиратство.