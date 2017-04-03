Сегодня, 3 апреля, донецкий региональный телеканал «До ТеБе» начал вещание со спутника Amos-3 (4° з.д.). Об этом говорится на официальном сайте канала.

Трансляция сигнала осуществляется в стандарте DVB-S/MPEG-2 круглосуточно в некодированном режиме.

Напомним, в октябре 2015 года Донецкая областная государственная телерадиокомпания в рамках создания в Украине общественного вещания преобразована в Донецкую региональную дирекцию Национальной телекомпании Украины. С 19 января 2017 года в рамках создания общественного вещателя создан филиал публичного акционерного общества «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» «Донецкая региональная дирекция» (Сокращенно – филиал ПАО «НСТУ» «Донецкая региональная дирекция»).

Кроме спутникового вещания телеканал «До ТеБе» доступен в сети эфирного телевидения на территории Донецкой области, подконтрольной украинской власти.

Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в своём сообщении в соцсети Facebook отмечает, что следующим региональным телеканалом, сигнал которого будет поднят на спутник, станет луганский общественный вещатель «ЛОТ».

Напомним, осенью прошлого года спутниковое вещание начал крымский региональный общественный канал «UΛ:КРЫМ».

Параметры спутникового вещания «До ТеБе»: Спутник – Amos-3 (4° з.д.)

Частота – 11139 МГц

Поляризация – горизонтальная

Скорость передачи данных (SR) – 30,000 Мсимв/с

Коррекция FEC – 3/4

Стандарт – DVB-S/MPEG-2