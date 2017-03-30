AMOS-7 и «Укркосмос» делают предложение рынку

28 марта израильский спутниковый оператор Spacecom презентовал новый спутник AMOS-7 и рассказал о новом формате сотрудничества с украинским предприятием «Укркосмос».

В феврале на территорию Украины начал светить новый спутник AMOS-7, принадлежащий компании Spacecom. Напомним его непростую историю. В сентябре 2016 года из-за аварии во время подготовки к запуску пострадал AMOS-6. Spacecom оказался в очень непростой ситуации, ведь этот спутник должен был заменить AMOS-2, гарантийный срок службы которого истекал в октябре 2016. На спутниках AMOS-2 и AMOS-3 находилась примерно половина украинских телеканалов, а постройка нового аппарата заняла бы не менее двух лет. Чтобы сохранить украинский рынок, Spacecom принял нестандартное решение: купил малазийский спутник AsiaSat-8 и переместил его в точку 4˚ з.д.

AsiaSat-8 сменил имя на AMOS-7 и стал самым мощным спутником, среди светящих на территорию Украины. Мощность его лучей достигает 59 dWB и 56 dWB.

В 2021 году планируется запуск спутника AMOS-8, который заменит AMOS-7. Также компания Spacecom работает над постройкой AMOS-17, который будет оснащен лучами Ка-диапазона и дополнительными перенаправляемыми лучами. Спутник будет служить коммерческим и правительственным интересам.

Юда Амир, вице-президент по продажам в странах СНГ и Румынии AMOS-Spacecom, рассказал Mediasat о стратегии компании в Украине: «Мы понимаем, что вопрос экономии бюджета и оптимизации затрат сейчас очень актуален для участников украинского рынка, поэтому наша стратегия основана на том, чтобы предложить клиентам максимально выгодные условия. Стоит отметить, что за меньшую цену они получат услуги даже более высокого качества, ведь на сегодняшний момент AMOS-7 – самый мощный спутник в Украине. Благодаря сотрудничеству с компанией «Укркосмос» мы можем предложить удобные, надежные и выгодные схемы поднятия сигнала на спутник и его резервирования. Одно из направлений нашей деятельности – налаживание сотрудничества с региональными каналами, которые до сих пор на спутнике не присутствовали».

Подробнее о планах «Укркосмос» рассказал заместитель генерального директора компании Юрий Балычев. Ребрендинг, креативная презентация, энергичная манера общения – все это подтверждает намерения отойти от имиджа консервативной государственной компании, которыми господин Балычев делился ранее с Mediasat’ом.

Действующими проектами предприятия остаются работа над запуском украинского спутника связи «Лыбидь» и услуги обновленного телепорта.

Mediasat уже подробно рассказывал о возможностях телепорта «Укркосмос». Новая технология сжатия спутникового сигнала позволит доставлять HD сигнал по цене SD, а стоимость распространение телеканала через спутник сможет конкурировать с распространением по IP, сохраняя при этом преимущества в качестве, гарантированное резервирование и гибкость при смене спутников. На презентации «всплыли» еще несколько технических возможностей, которые предоставляет оборудование Harmonic. Присутствующие на презентации представители компании Александр Радинов и Меир Литманович рассказали о том, что телепорт может передавать сигналы в Ultra HD стандарте без дополнительного апгрейда и предоставлять услуги ОТТ. Последний пункт вызвал живейший интерес среди представителей телеканалов и Юрий Балычев пообещал рассмотреть подробнее условия внедрения ОТТ-сервиса.

Возможности телепорта позволяют реализовать планы о создании DTH-платформы премиум класса – в ее основе будут лежать Ultra HD каналы с уникальным контентом. Идея о целесообразности создания премиум платформы платного ТВ идет вразрез с традиционным представлением о том, что в Украине могут быть востребованы только дешевые социальные сервисы. С другой стороны, очевидно, что в Украине есть ниша потребителей, которые могут платить дорого за люксовые и уникальный сервис, а предложения для них такого нет. Проблема в том, что для этого проекта необходима значительная спутниковая емкость. Если удастся решить этот вопрос благодаря запуску «Лыбиди» или путем договоренностей с каким-то спутниковым оператором, то идея премиум DTH-платформы может быть реализована.

Уже на стадии запуска совместный проект «Країна ТБ», ориентированный на региональные каналы. Благодаря сотрудничеству со Spacecom появилась возможность попробовать преимущества спутникового вещания на выгодных условиях.

Впервые «Укркосмос» озвучил планы участия в проекте Urthecast. Международная система дистанционного зондирования Земли канадской компании «OptiSAR» включает 16 спутников в двух плоскостях орбит на высоте 450 км. Спутники расположены парами: радарный и оптический (радарный ведущий). Расположения спутников позволит проводить оптимизированную мультиспектральную съемку поверхности Земли вне зависимости от облачности. «Мы планируем использовать два спутника, которые будут находиться над территорией Украины и обмениваться данными с другими странами», — рассказывает Юрий Балычев.

Судя по отзывам телеканалов, с которыми Mediasat’у удалось побеседовать в кулуарах, стратегия сотрудничества была выбрана правильно и усиливает позиции обеих компаний. Несмотря на то, что расценки на услуги назывались достаточно уклончиво, очевидно, что тандему «Укркосмос» — Spacecom удалось сформировать наиболее выгодное ценовое предложение. Посмотрим, как отреагируют на него телеканалы, неохотно меняющие спутниковые параметры.