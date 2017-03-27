16 марта, Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект №5313 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации».

Согласно законопроекту, предусматриваются следующие квоты: 75% государственного языка для общенациональных телеканалов, 50% – для региональных, а также 75% государственного языка для информационных программ.

Принятое решение вызвало много дискуссий среди участников телевизионного рынка. Мнения разделились, есть и те, кто приветствует это решение, и его противники. Если говорить только о рыночном аспекте законопроекта, то он, несомненно, затронет экономические интересы телеканалов, продакшена, а также студий дубляжа и озвучки.

Из медиа холдингов с резкой официальной критикой введения квот выступил только «Интер Медиа Груп»:

«Невозможно создать в нужном объёме качественный контент на украинском языке или в таких же объёмах сделать качественный дубляж – следовательно, ухудшится качество телевизионного продукта на украинском языке. Ёмкость украинского телевизионного рынка не позволит создать качественный разножанровый украиноязычный продукт в объёмах, которых требует данный закон. Это приведёт к падению телесмотрения украинского телевидения: многие зрители имеют возможность альтернативного смотрения каналов, которые их устроят, через интернет-платформы и спутник».

Финансовые потери понесут в первую очередь те телеканалы, у которых много контента на русском языке. Стоит отметить, что таких на рынке становится значительно меньше.

Во-первых, значительная часть российского продукта попала под запрет на территории Украины, во-вторых, согласно информации, полученной от съемочных студий и их заказчиков, многие украинские каналы в последнее время стараются снимать продукт на украинском языке.

Тем, кто предусмотрительно запустил процессы производства контента на украинском языке и дублирования, будет некоторым образом легче.

Иван Букреев, директор НЛО ТВ («Медиа Группа Украина»):

«Как вещатель мы, в целом, положительно относимся к украинскому языку – так, весь западный контент у нас изначально озвучивался, а в последнее время дублировался на украинский язык. С 2015-2016 годов мы также постепенно переводим собственное производство на украинский, как в передачах, так и в сериалах. В этом году мы выпустили в прокат комедию «Инфоголик», которая на 70-80% на украинском, а на осень готовим порядка 100 серий собственных комедийных сериалов на украинском. Если же говорить о законе — очень жаль, что квота вводится сразу и в полном объеме — как бы мы ни старались, выдать на-гора достаточно контента, соблюдая все существующие телеквоты (50+% национального, 70%+ европейского, теперь и 75%+ украинского), будет крайне сложно, но придется справляться. Еще один момент — дистрибуция контента. Мы, естественно, потеряем неукраинскую аудиторию наших онлайн ресурсов (youtube, сайт канала). Также рынки Беларуси, Казахстана, стран Балтии станут еще более проблемными с точки зрения продажи телеправ. Продакшены ждет работа с актерами, редакторскими группами, поиск хороших украиноязычных литредакторов и сценаристов».

Кристина Хлапонина, исполнительный директор телеканала «Сонце» («Солар Медиа»):



«Новый закон не является проблемой для нас, так как телеканал был украиноязычным с первого дня. Около 92% эфира канала «Сонце» сейчас на украинском языке, оставшийся – на русском».

Затратами квоты могут обернуться для тех, кто снимал контент, ориентируясь на весь постсоветский русскоязычный рынок.

Андрей Медведь, директор «Корисне ТБ» (группа нишевых телеканалов, в которые входят «Дача», «Трофей» и др.):

«Для таких тематических каналов, как наши, этот законопроект обернется дополнительными потерями: придется озвучивать архив, запускать дополнительную дорожку на спутнике. Минимальные расценки следующие: титрование – от 25 грн за минуту, дублирование в два голоса – от 35 грн».

Таким образом, на один выпуск программы длительностью примерно 40 минут придется потратить от 1000 грн и выше.

Член Нацсовета Олег Черныш в целом поддерживает законопроект и считает его правильным, но отмечает, что:

«Законопроект о языковых квотах в существующем виде не учитывает обучающие каналы, такие, как English TV Club, и те, бизнес-модель которых ориентирована на вещание не только в Украине, но и в странах ближнего зарубежья. Таким каналам, скорее всего, придется регистрироваться в других странах и выйти из-под юрисдикции Украины. Поэтому было бы желательно принять соответствующие поправки. В целом, законопроект — правильная инициатива».

Среди положительных моментов законопроекта о квотах – стимулирование собственного производства. Ограничения на вещание российских каналов и контента запустили процесс перехода от существовавшей ранее модели, ориентированной на производство контента для российского рынка, а потом покупку его же для украинского рынка как вторичного, к другой модели – где основой становится собственное производство и ориентированность на покупной контент других стран. Mediasat подробно анализировал эти рыночные процессы в статье «Украинский рынок без российских каналов. Какой он?».

По очевидным причинам, среди выигравших – украинские студии озвучки и дубляжа и их сотрудники, у которых явно прибавится заказов, и украинский продакшен, ориентированный на местный рынок.

Одна из проблем, с которой придется столкнуться, — реакция зрителей. С одной стороны, они привыкли к голосам актеров и к тому, что герои шоу из сезона в сезон говорят на русском, смена языка и голоса актера, вероятно, вызовет недовольство.

С другой стороны, позитивный опыт показа фильмов на украинском языке в кинотеатрах демонстрирует, что это вопрос решаемый. Скорее всего, некоторая часть зрителей по принципиальным соображениям уйдет на открытый спутник или на пиратские сервисы в интернете, но вряд ли отток станет значительным, ведь украинский язык в Украине понимают даже те, кто называет своим родным русский.

Если сравнивать возможную потерю части телезрителей в связи с языковыми квотами, то она, очевидно, будет еще меньше, чем при запрете российских каналов. Согласно результатам исследований Nielsen, зрители предпочитают программы, снятые в Украине, вопреки некоторым прогнозам о том, что без российского контента украинские телеканалы не будут интересны зрителю.

Mediasat будет освещать дальнейшее развитие событий как в юридическом, так и в экономическом плане, которые законопроект о квотах привнесет в работу участников рынка.