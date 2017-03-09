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В украинском телевизионном эфире звучит недопустимо мало украинского языка, считает Президент Украины Петр Порошенко. Он заявил о намерении инициировать внесение изменений в законодательство, что позволит исправить данную ситуацию.

Петр Порошенко заявил о своем намерении предложить Верховной Раде ввести обязательные квоты украинского языка в эфире национальных телеканалов. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина».

«Благодаря принятому закону мы достигли существенных результатов в распространении украинской песен и украинского языка в радиоэфире. Вскоре я предложу применить такую же технологию и к телевидению, где присутствие украинского языка недопустимо низкое», – заявил он во время церемонии вручения национальной премии имени Тараса Шевченко в Киеве в четверг, 9 марта.

Президент Украины напомнил, что в 2016 году обратился к владельцам телеканалов с просьбой увеличить долю украинского языка в эфире.

«Летом прошлого года я обращался к телевизионной индустрии с призывом самоорганизоваться в данном вопросе. Не все услышали, значит, свое слово должен сказать законодатель», – добавил он.

Порошенко подчеркнул, что в Украине необходимо продолжить работу по расширению пространства для национального культурного продукта.

В прошлом году вступил в силу закон, обязывающий радиостанции транслировать в эфире не менее чем 35% украиноязычных музыкальных произведений.

Напомним, 2 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей».

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  • Serogaalex

    Давно пора . Хоть я сам и русскоязычный (учился в школе во время когда все предметы на русском и лишь 1н урок в неделю на украинском ) , но меня лично как украинца ВОЗМУЩАЕТ круглосуточный треп по тому-же «112 Украина» российских идей на российском языке . Три года война идет а у нас в эфире кацапская пропаганда льется … Давайте пусть они ее хотя-бы по украински вливать в общество будут =)

    • Владимир Андреевич

      А не скажете где взять словарь российского языка? Я что то о таком не слышал. Может речь идёт о русском языке? Но тогда при чём тут Россия? Это что по Вашему: для чукчи, бурята, якута — это родной язык, а для нас, потомков русинов населявших Киевскую Русь, — он чужой? Ах да, он же принят в России в качестве государственного! Но тут опять не вяжется: англичанину в голову не приходит называть свой язык американским только потому что в США английский язык является государственным. Народ который не помнит, а тем более добровольно отказывается от своей истории, — уже не народ.

      • Ihor343251444

        ой все, где вы увидели что кто-то то отказывается от языка ? Просто украинского контента очень мало, сам заметил, нужно увеличить долю. Хотелось чтоб дети выросли на украинском языке. Надеюсь к тому времени украинского контента будет предостаточно.

      • Serogaalex

        «Народ который не помнит, а тем более добровольно отказывается от своей истории, — уже не народ.»
        Тогда почему Вы отказались от своей истории и говорите не на первозданном языке «руськом» (который аналогичен украинскому) а именно на российском ? Погуглите и поищите разницу меджу языком Руси (руським) и российским (укр. «російська мова» )…И если вы не знаете почему США — англоязычны , мне вас искренне жель…..

  • Владимир Андреевич

    Рейтинг упал до нуля, надо срочно поднимать, — может хоть националисты поддержат, к власти то они привели.

    • Ihor343251444

      Не националист, но поддерживаю на 100%. Порошенка нет, но закон да.

  • Ihor

    Очень правильное решение, в той же Беларуси язык умер, это допустить ненужно. Белорусский скоро будет мертвым к сожалению.

  • йцукеociwrrrrrr

    Да

  • satrap

    Да, теперь просто буду смотреть весь контент с помощью спутника и IPTV. Иначе смотреть ТВ невозможно.То что нам пытаются навязать могут смотреть только упоротые пацриоты.