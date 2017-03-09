В украинском телевизионном эфире звучит недопустимо мало украинского языка, считает Президент Украины Петр Порошенко. Он заявил о намерении инициировать внесение изменений в законодательство, что позволит исправить данную ситуацию.

Петр Порошенко заявил о своем намерении предложить Верховной Раде ввести обязательные квоты украинского языка в эфире национальных телеканалов. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина».

«Благодаря принятому закону мы достигли существенных результатов в распространении украинской песен и украинского языка в радиоэфире. Вскоре я предложу применить такую же технологию и к телевидению, где присутствие украинского языка недопустимо низкое», – заявил он во время церемонии вручения национальной премии имени Тараса Шевченко в Киеве в четверг, 9 марта.

Президент Украины напомнил, что в 2016 году обратился к владельцам телеканалов с просьбой увеличить долю украинского языка в эфире.

«Летом прошлого года я обращался к телевизионной индустрии с призывом самоорганизоваться в данном вопросе. Не все услышали, значит, свое слово должен сказать законодатель», – добавил он.

Порошенко подчеркнул, что в Украине необходимо продолжить работу по расширению пространства для национального культурного продукта.

В прошлом году вступил в силу закон, обязывающий радиостанции транслировать в эфире не менее чем 35% украиноязычных музыкальных произведений.

Напомним, 2 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей».