Поисковики и представители индустрии развлечений «очень близки» к подписанию соглашения.

Компания Google и ряд других, неназванных, интернет-поисковиков ведут переговоры с компаниями из индустрии развлечений относительно разработки нового кода, который должен снизить количество ссылок на пиратский контент, выдаваемых по результатам обработки поисковых запросов.

По итогам дискуссии, организованной Офисом интеллектуальной собственности Великобритании, компании пришли к соглашению о том, что новые меры должны вступить в силу с 1 июня, сообщает TorrentFreak.

Издание пишет, что стороны стоят «на пороге подписания соглашения».

На интернет-поисковики часто возлагают ответственность за рост пиратства в сети, поскольку они значительно облегчают пользователям процесс поиска контента, и владельцы авторских прав не в силах что-либо сделать для решения данной проблемы.

Уже давно ходят слухи о том, что вот-вот будут приняты новые законодательные нормы, которые обяжут такие компании, как Google, Yahoo и Bing, прилагать больше усилий для борьбы с пиратством.

По информации, которой располагает TorrentFreak, правительство Великобритании активно содействовало началу диалога между компанией Google и представителями индустрии развлечений, однако сами компании пытаются достичь соглашения на добровольной основе.

«Поисковые ресурсы, согласившиеся принять участие в данном процессе, подошли к нему очень ответственно и слаженно, работая над изменением своих алгоритмов и принципов обработки информации, а также весьма тесно сотрудничали с представителями индустрии развлечений, изучая возможности для принятия новых мер, а также путей систематизации и упрощения существующих решений», — говорится в публикации TorrentFreak.

В прошлом месяце в рамках правительственной кампании, направленной на борьбу с пиратством, ведущие интернет-провайдеры Великобритании начали рассылку «образовательных писем» абонентам, которые используют интернет для нелегального доступа к фильмам, телепрограммам и музыке.

Впрочем, пока эти меры касаются лишь пользователей пиринговых файлообменных сетей, а те, кто используют для доступа к контенту нелегальные потоковые службы, пока остаются незамеченными.