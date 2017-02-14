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Пиратство
Поисковики и представители индустрии развлечений «очень близки» к подписанию соглашения.

Компания Google и ряд других, неназванных, интернет-поисковиков ведут переговоры с компаниями из индустрии развлечений относительно разработки нового кода, который должен снизить количество ссылок на пиратский контент, выдаваемых по результатам обработки поисковых запросов.

По итогам дискуссии, организованной Офисом интеллектуальной собственности Великобритании, компании пришли к соглашению о том, что новые меры должны вступить в силу с 1 июня, сообщает TorrentFreak.

Издание пишет, что стороны стоят «на пороге подписания соглашения».

На интернет-поисковики часто возлагают ответственность за рост пиратства в сети, поскольку они значительно облегчают пользователям процесс поиска контента, и владельцы авторских прав не в силах что-либо сделать для решения данной проблемы.

Уже давно ходят слухи о том, что вот-вот будут приняты новые законодательные нормы, которые обяжут такие компании, как Google, Yahoo и Bing, прилагать больше усилий для борьбы с пиратством.

По информации, которой располагает TorrentFreak, правительство Великобритании активно содействовало началу диалога между компанией Google и представителями индустрии развлечений, однако сами компании пытаются достичь соглашения на добровольной основе.

«Поисковые ресурсы, согласившиеся принять участие в данном процессе, подошли к нему очень ответственно и слаженно, работая над изменением своих алгоритмов и принципов обработки информации, а также весьма тесно сотрудничали с представителями индустрии развлечений, изучая возможности для принятия новых мер, а также путей систематизации и упрощения существующих решений», — говорится в публикации TorrentFreak.

В прошлом месяце в рамках правительственной кампании, направленной на борьбу с пиратством, ведущие интернет-провайдеры Великобритании начали рассылку «образовательных писем» абонентам, которые используют интернет для нелегального доступа к фильмам, телепрограммам и музыке.

Впрочем, пока эти меры касаются лишь пользователей пиринговых файлообменных сетей, а те, кто используют для доступа к контенту нелегальные потоковые службы, пока остаются незамеченными.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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