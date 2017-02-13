Радио – это вы! Отмечаем Всемирный день радио

В этом году 13 февраля под эгидой ЮНЕСКО в пятый раз проходит празднование Всемирного дня радио (World Radio Day), и на этот раз – под лозунгом «Радио – это вы!».

Всемирный день радио был учреждён ЮНЕСКО в 2011 в ознаменование роли радио как средства массовой информации, а также в целях усиления сотрудничества между вещателями и привлечения крупных радиосетей и радио местных общин к процессу пропаганды в эфире свободного доступа к информации, свободы слова и гендерного равенства.

В прошлые годы празднование Всемирного дня радио проходило, в частности, под лозунгами гендерного равенства, участия молодёжи в общественной жизни, а также роли радио в преодолении последствий стихийных бедствий и гуманитарных катастроф. В прошлом году в более чем 80 странах мира прошло более 380 мероприятий, приуроченных к Всемирному дню радио.

В этом году в центре внимания празднования Всемирного дня радио – активное привлечение частных, общественных и коммунальных радиостанций из разных уголков мира к продолжению и углублению диалога в рамках отрасли, а также – со своей аудиторией и широкой общественностью.

«Помимо этого, развлекательные и информационные радиостанции должны постараться найти творческий подход к пропаганде свободы слова и решению ключевых проблем современного общества на местном и мировом уровне», – говорится на официальном сайте Всемирного дня радио.

От редакции Mediasat

В настоящее время радио стало неотъемлемой частью жизни для многих жителей нашей планеты. Оно буквально сопровождает нас по жизни: утром мы просыпаемся под чарующие звуки новых песен, в машине узнаём последние новости, на работе скрашиваем серые будни. И всё это – благодаря работникам радио-индустрии. Поэтому в этот день мы хотим поздравить с праздником всех работников радио. Желаем вам получить сегодня столько же бодрости и позитива, сколько вы ежедневно дарите своим слушателям!