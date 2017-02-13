Тест: Насколько хорошо вы знаете изобретателей радио?

Уважаемые, читатели! В честь Всемирного дня радио мы подготовили тест, пройдя который, вы сможете определить насколько сильны ваши знания в области истории создания радиосвязи, изобретателей радио и их вклада в создание радио как технологии.

P.S.Данный тест непростой, а может даже — сложный. Он в большей степени ориентирован на истинных любителей радио. Но это не отменяет того факта, что данный тест поможет увеличить ваши знания в области создания радио. Если вам нужен более простой тест, то попробуйте угадать телебашню всего по одной фото.