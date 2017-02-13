Какие украинские телепроекты стали наиболее упоминаемыми в СМИ?

«События» стали самым упоминаемым в СМИ украинским ТВ-проектом в 2016 году, говорится в исследовании Kwendi TV Promo Monitor.

По результатам исследования промо-активности украинских телеканалов Kwendi TV Promo Monitor программа «События» (канал Украина) заняла первое место по количеству упоминаний в медиа среди проектов ТОП-6 каналов в 2016 году.

В 2015-м году «События» также лидировали по упоминаемости среди всех проектов ТОП-6 украинских телеканалов.

У остальных ТОП-6 каналов первые места по упоминаниям в медиа в 2016 году заняли:

1+1 – талант-шоу «Голос страны» .

. ICTV – политическое ток-шоу «Свобода слова» .

. Интер – новостной проект «Подробности» . Отметим, что значительная часть проанализированных публикаций была посвящена различным конфликтам вокруг канала, а не продвижению новостной линейки.

. Отметим, что значительная часть проанализированных публикаций была посвящена различным конфликтам вокруг канала, а не продвижению новостной линейки. Новый канал – социальное реалити «Ревизор» .

. СТБ – дейтинг-реалити «Холостяк».

В рамках Kwendi TV Promo Monitor было проанализировано более 80 онлайн и печатных медиа.

Исследование промо-активности украинских телеканалов Kwendi TV Promo Monitor проводится ежемесячно и включает в себя информацию о PR-активности каналов и объемах размещаемой ими прямой рекламы.