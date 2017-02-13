Какие украинские телепроекты стали наиболее упоминаемыми в СМИ?

«События» стали самым упоминаемым в СМИ украинским ТВ-проектом в 2016 году, говорится в исследовании Kwendi TV Promo Monitor.
По результатам исследования промо-активности украинских телеканалов Kwendi TV Promo Monitor программа «События» (канал Украина) заняла первое место по количеству упоминаний в медиа среди проектов ТОП-6 каналов в 2016 году.
В 2015-м году «События» также лидировали по упоминаемости среди всех проектов ТОП-6 украинских телеканалов.
У остальных ТОП-6 каналов первые места по упоминаниям в медиа в 2016 году заняли:
- 1+1 – талант-шоу «Голос страны».
- ICTV – политическое ток-шоу «Свобода слова».
- Интер – новостной проект «Подробности». Отметим, что значительная часть проанализированных публикаций была посвящена различным конфликтам вокруг канала, а не продвижению новостной линейки.
- Новый канал – социальное реалити «Ревизор».
- СТБ – дейтинг-реалити «Холостяк».
В рамках Kwendi TV Promo Monitor было проанализировано более 80 онлайн и печатных медиа.
Исследование промо-активности украинских телеканалов Kwendi TV Promo Monitor проводится ежемесячно и включает в себя информацию о PR-активности каналов и объемах размещаемой ими прямой рекламы.