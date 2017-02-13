Молодежный телеканал «НЛО TV» покажет соревнования лучших европейских команд в финальных футбольных поединках Лиги Чемпионов УЕФА. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе канала.

14 февраля в эфире канала состоится прямой показ игры между футбольными клубами «Бенфика – Боруссия Дортмунд». Трансляция данного матча 1/8 финала стартует в 21:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция данного матча также состоится в эфире канала «Футбол 2».

Комментировать матч на телеканале «НЛО TV» будут Роман Тимощук (комментатор телеканалов «Футбол1»/«Футбол2») и резидент шоу «Мамахохотала» Евгений Янович.