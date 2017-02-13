Онлайн-кинотеатр MEGOGO подписал договор на вещание канала Kvartal TV по всему миру. Теперь совместный телепродукт одноименной студии Квартал 95 и 1+1 media будет доступен за пределами Украины, в тех странах, где представлен видеосервис.

Kvartal TV наряду с ещё более 100 каналами доступен пользователям ещё с лета 2016 года в двух пакетах: «Легкий» и «Оптимальный».

Подписка на MEGOGO за пределами СНГ и стран Балтии действует несколько по иным правилам. Пользователям доступно около 40-50 телеканалов, включая теперь и юмористический канал Kvartal TV.

Kvartal TV в зарубежных странах, ровно как и другие каналы на сервисе MEGOGO, доступен на всех платформах — веб-сайте, смартфонах и планшетах, телевизорах SMART TV и медиаприставках.

В январе текущего года Kvartal TV прекратил спутниковое вещание в открытом виде, закодировав сигнал системой условного доступа Verimatrix.

Весной прошлого года пользователи MEGOGO получили возможность просмотра на Apple TV.