Сегодня, Всемирный день радио – праздник, который мы празднуем всего лишь в пятый раз, впервые отметили в 2012 году. А решение о его праздновании Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла в 2011-м. Дата выбрана совсем не случайно – именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН», редакция которого располагалась в штаб-квартире Организации объединенных наций. Логично. И примиряюще.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил: «В условиях конфликтов и во времена кризисов радио становится спасательным кругом для уязвимого населения». У «Дня радио» несколько целей. Это повышение осведомленности средств массовой информации и общества в целом относительно важности радио как института. И призыв к руководителям разных стран обеспечить и предоставить доступ к информации посредством радио. И укрепление связей и международного сотрудничества между мировыми и национальными радиовещательными компаниями. Благие намерения, бесспорно. Учитывая разобщенность людей в современном и, увы, не совершенном мире.

Как говорят учредители праздника, он должен не только воздать должное радио как средству связи, но и послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет к нему отношение. Давайте и мы воздадим ему должное!

Радио сейчас, как и сто лет назад, занимает первое место в мире по охвату аудитории. И даже интернет с телевидением не скоро смогут его догнать.

А уж историю изобретения радио можно считать практически детективной. Причем в этом запутанном детективе еще никому окончательно разобраться не удалось.

Изобретение ра дио является одним из величайших до стижений человеческой культуры. Появление этой новой отрасли техники в конце девятнадцатого века не было случайностью. Оно было определено предшествующим развитием науки и отвечало требованиям наступающей технологической эпохи.

Кто из ученых первым изобрел радио? Те, кто интересовался этой темой, понимают, что однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Это все равно, что утверждать, что вы знаете конкретного человека, например изобретшего колесо или каменный топор. Ведь над созданием радио, вкладывая в него свой труд и знания, работали десятки учёных. Например, такие крупные ученые умы, как Маркони, Попов или Тесла, были никак не связаны друг с другом, проживали в то время в разных, информационно изолированных уголках мира, и были лишены возможности получать полную и своевременную информацию об открытиях, совершенных другими. Вероятнее всего, мысль о создании радио ученым пришла примерно в одно и то же время. Фридрих Энгельс в своё время писал: «Если время для открытия пришло, то это открытие обязательно кто-нибудь сделает». И трудно с эти не согласиться.

Любые первые шаги во вновь зарождающихся областях науки и техники, как правило, бывают связаны с более ранними достижениями, относящимися иной раз к различным разделам человеческих знаний и практики. Но в каждой новой технической области всегда можно найти определенную физическую основу. Такой физической основой для возможности появления радиотехники послужило электромагнитное поле.

Споры об изобретателе радио не утихают до сих пор. Это и понятно, поскольку всякий раз спорящие стороны разговаривают на разных языках и, что бывает чаще всего, не могут подкрепить свои исторические изыскания нужными документами. Забыв об истине или просто откинув ее, пытаются уже всеми правдами и неправдами утвердить свое мнение. Особенно это заметно в исторических работах западных источников. Разумеется, это не случайно. Западная цивилизация уже тогда во многом была цивилизацией юристов. Немцы создателем радио считают Генриха Герца (1888), американцы – Дэвида Хьюза (1878), Томаса Эдисона (1885) и Николу Теслу (1891). В Беларуси – Якова Наркевича-Иодку (1890), во Франции – Эдуарда Бранли (1890), в Индии – Джагадиша Чандра Боше (1895), в Англии – Оливера Джозефа Лоджа (1894), в Бразилии – Ланделя де Муру (1894). Можно еще привести несколько экзотических версий. Российская сторона ссылается на историческую правду, определяемую датой демонстрации А. С. Поповым своего радиоприемника 25 апреля (7 мая) 1895 года, а итальянская – на официальный документ: английский патент No 12039, полученный Гульельмо Маркони на такой же приемник 2 июля 1897г. И каждая сторона в чем-то права. Собственно, если иметь в виду под понятием «радио» прибор, а не дисциплину в целом, то тут приоритет Попова очевиден практически всем участникам этих споров. Но нет патента – нет изобретения. Не только раньше считалось, что «без бумажки – ты букашка…». И поныне без бумажек не обойтись.

Давайте вспомним и помянем добрым словом тех, кто непосредственно заложил теоретические и практические основы радиотехники.

Андрэ Мари Ампер (1775-1836) создал теорию магнетизма, в которой свел явления магнетизма к электричеству. Низкий поклон ему за это.

Майкл Фарадей (1791-1867), развивая идеи Ампера, открыл электромагнитную индукцию, доказал тождественность различных видов электричества, ввел понятие электрического и магнитного поля, высказал идею существования электромагнитных волн и исследовал роль среды в электромагнитных взаимодействиях. Без него тоже ничего не случилось бы.

В 1867 году английский физик Джеймс Клерк Максвелл вывел из своих чисто теоретических трудов заключение о существовании в природе электромагнитных волн, распространяющихся со скоростью света. Он утверждал, что видимые волны света являются только частным случаем электромагнитных волн, известным потому, что эти волны люди могут обнаруживать и искусственно создавать. Теория Максвелла была встречена с большим недоверием, но своей глубиной и теоретической завершенностью привлекла к себе внимание многих физиков.

Начались поиски способов экспериментального доказательств теории Максвелла. Берлинская Академия наук в 1879 году даже объявила это доказательство конкурсной задачей. Ее решил молодой немецкий физик Генрих Герц, который в 1888 году установил, что при разряде конденсатора через искровой промежуток действительно возбуждаются предсказанные Максвеллом электромагнитные волны, невидимые, но обладающие многими свойствами световых лучей.

Через два года французский ученый Э. Бранли заметил, что в сфере действия волн Герца металлические порошки из меняют электрическую проводимость и восстанавливают ее только во время вибрации или примитивного встряхивания.

Англичанин Оливер Лодж в 1894 году использовал прибор Бранли, названный им когерером, для обнаружения электромагнитных волн, и снабдил его встряхивателем. Жаль не сохранилось схем этого устройства.

Герц стремился получить с помощью искрового разрядника электромагнитные волны, возможно более близкие к видимым световым волнам. И ему удалось получить волны длиной около 60 см.

И совершенно не случайно Попов на первой демонстрации своего нового устройства передал именно эти два слова – «Генрих Герц».

7 мая во многих странах считается официальной датой появления радио. В этот день в 1895-м году Александр Степанович Попов прочитал в Петербургском университете лекцию «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям», на которой представил описание своего прибора. «Мой прибор, – сообщал Попов, – при дальнейшем усовершенствовании его, может быть применён к передаче сигналов на расстояния при помощи быстрых электрических колебаний».

Александр Степанович Попов – человек тогда еще достаточно молодой, хотя и отец троих детей, на тот момент кроме работы в университете еще и обучал в Кронштадте будущих морских офицеров. Он был настолько увлечён физикой, что на собственные средства конструировал для учебных целей передатчик и приёмник «волн Герца».

К демонстрации, состоявшейся весной 1895-го, преподаватель-энтузиаст готовился с самого начала года, и как итог всей этой деятельности, в декабре у него вышла статья «Прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний». Именно в ней Попов изложил первые результаты своей работы. И эта публикация теперь считается первой во всей запутанной истории изобретения радио.

24 марта 1896 года на ученом собрании Русского физико-химического общества, происходившем в физическом кабинете Санкт-Петербургского университета, Александр Попов совместно со своим постоянным ассистентом Петром Рыбкиным организовали беспроволочную передачу текстового сообщения из двух слов. Рыбкин находился на расстоянии 250 метров в здании химического факультета и передавал кодированные сигналы. В качестве источника электромагнитных колебаний Попов использовал генератор Герца с катушкой Румкорфа (источником импульсов высокого напряжения).

На заседании присутствовали многие известные учёные и административные руководители армии и флота. Присутствовавший в зале физик Орест Хвольсон писал: «Станция отправления была устроена в зале химической лаборатории Петербургского университета, приемная станция – в зале заседаний. Буквы передавались по азбуке Морзе, и знаки были слышны. У доски стоял председатель российского Физического общества Федор Петрушевский, имея в руках бумагу с ключом к алфавиту Морзе и кусок мела. После каждого передаваемого знака он смотрел в бумагу и записывал на доске соответствующую букву. Постепенно на доске получились слова: «Генрих Герц». Это имя немецкого физика, высказавшего первым идею передачи информации по воздуху. Трудно описать восторг присутствующих и овации Попову, когда эти два слова были написаны».

История создания радио так запутана еще и по нескольким объективным, но редко указываемым причинам. Во-первых, Попов работал на армию и флот Российской империи. Он не имел права публиковать где-либо результаты своих исследований по тем причинам, что основная часть их была засекречена. Нельзя сбрасывать со счетов и национальный менталитет. Это немцам и англичанам главное было оформить юридический патент на что-либо. Попову было «за Державу обидно». Не до бумажек…

Постепенно радиотехника овладевала всем обширным спектром радиоволн. Оказалось, что свойства радиоволн совершенно различны на разных участках спек тра, а кроме того, зависят от сезона, времени суток и солнечных циклов. Обязательно ли нам с вами знать об этом? Не уверен. Давайте просто слушать радио! Десятилетие за десятилетием исследуются новые стороны радиосвязи и новые свойства радиоволн. И нет конца и края человеческим изысканиям. И прекрасно, что у этого явления есть праздники. Тем более международные, такие как World Radio Day.