Телеканал Дождь подал в суд на DIVAN.TV. OTT-провайдер надеется на мирное решение спора

Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила изданию RNS, что канал подал судебный иск против провайдера OTT-телевидения DIVAN.TV.

По данным картотеки арбитражных дел иск подан телеканалом в Арбитражный суд Москвы 9 февраля. «Дождь» намеревается взыскать с DIVAN.TV 817 тыс. рублей (около 14 тыс. долларов).

По словам Синдеевой, суть иска заключается в незаконном распространении контента «Дождя» в рамках OTT-платформы.

«Иск телеканала против DIVAN.TV подан в связи с невыполнением видеосервисом обязательств по договору, то есть о взыскании задолженности по договору с требованием прекратить незаконное распространение продукции канала», – заявила Наталья Синдеева.

В DIVAN.TV не отрицают существования конфликта, возникшего в результате изменения условий работы канала на рынке Украины для разных операторов. Однако надеются, что данный спор удастся разрешить мирно.

«Нам очень жаль, что дело дошло до суда. Конфликт с нашим партнером, телеканалом «Дождь», случился в прошлом по причине изменения условий работы телеканала на рынке Украины для разных операторов. Вследствие этого возникли дискриминационные и неконкурентные условия, которые привели к репутационным и финансовым убыткам нашей компании. Уверены, что мы урегулируем возникший в прошлом конфликт в Украине и продолжим наше сотрудничество во всем мире», – заявил в комментарии Mediasat исполнительный директор DIVAN.TV Аркадий Канюка.

Напомним, в прошлом месяце Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания исключил «Дождь» из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.

Во исполнение постановления регулятора DIVAN.TV уведомил своих подписчиков в Украине о прекращении трансляции «Дождя» с 17 февраля. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте сервиса и датируется 16 января.