Как живёт и выживает честное телевидение в стране, где за честность не платят?

«Громадське ТБ: Черкаси» – це перший у Черкаській області журналістський проект, незалежний від влади, олігархів і політичних сил. Його створили самі журналісти, яких не влаштовує старе телебачення, і які хочуть робити чесні новини. «Громадське ТБ: Черкаси» належить громадянам України і є некомерційним проектом. Громадське існує за рахунок саме вашої підтримки, а також підтримки неурядових благодійних фондів», – написано на сайте телеканала «Громадське» в Черкассах. Его журналисты пытаются создать ячейку объективного телевидения, которое на первое место ставит качество и объективность работы, абстрагируясь от рыночных законов. Как и что из этого получается, и сломили ли «Громадське» первые неудачи? Читайте в интервью с создателем телеканала Алексеем Хуторным .

— С чего начинается история телеканала?

Наша история начинается вскоре после Майдана, когда собралась команда журналистов и фотографов, и все хотели создать независимое СМИ, которое будет работать качественно и менять общество. Начали мы работу в мае 2014-го, тогда фактически не существовало независимых ресурсов, каждый должен был, так или иначе, учитывать интересы своего инвестора. Владелец СМИ может что-то запретить снимать, заставляет лоббировать его интересы… У нас владельца нет. В самом начале мы поехали в Киев, нам нужен был опыт тамошнего телеканала «Громадське». Они поделились знаниями, подсказали, что стоит зарегистрироваться, как общественная организация, тогда будет значительно проще вести вещание. Нас смотрят в интернете, потому что у нас нет телевизионной лицензии, ведь мы без инвестора, по сути – с пустыми карманами. Но это не единственная причина, почему мы сделали акцент на сеть, интернет – это сегодняшний день, телевизор – несколько отходит в прошлое, кроме того, наша аудитория сидит в интернете. В Киеве и Кременчуге «Громадське» выходит на кабельное телевидение, у нас есть такое в планах, но пока есть другие, более важные задачи. Сейчас мы должны развивать именно онлайн-платформу, постольку ориентируемся на более молодую аудиторию. Практически все, кого я знаю, телевизор не смотрят вообще, и со временем этот круг будет расширяться.

— На какую аудиторию ориентируется Черкасское «Гром Че»?

По возрасту это 21-35 лет, активные молодые люди, которые интересуются новостями и пытаются что-то изменить в обществе, думают, анализируют.

— Каковы принципы создания сетки вещания?

Нас можно видеть на канале в «Ютубе», на нашем сайте и в соцсетях. Сейчас планируем переориентироваться на мультиплатформу, писать больше статей для сайта. Нам это нужно, чтобы получить постоянную аудиторию. Одно видео мы делаем достаточно долго, поэтому стабильного контента пока не было, поэтому не было и постоянной аудитории. А пока мы не имеем постоянных аудитории и контента, то не сможем попасть в пакеты кабельных операторов. Что касается видеосюжетов – быстро они у нас не делаются, потому что наш девиз: «Мы делаем то, чего не делает никто, а то, что делают все, делаем глубже». Пока соберёшь информацию на аналитический материал – пройдет немало времени. Большинство нашего контента, на который делаем акцент – это расследование и проекты, то есть серии видео на определенную тему, интересную аудитории. Например, однажды я делал расследование около месяца, раз пять ездил на Каневщину, создавал материал о строительстве Каневской ГАЭС. Сейчас мы, также, делаем сюжет о развитии микрорайона Сосновка. Даже новости мы делаем дольше других, ведь стараемся внести аналитическую составляющую, чтобы люди не просто посмотрели или почитали, но и узнали что-то для себя, сделали выводы, хорошо это для них или плохо.

— Каковы достижения телеканала за время существования? Громкие расследования, социально и политически резонансные материалы, реакция общественности на них?

Много новостей, которые мы читаем в сети, это просто информация, генерирующая трафик. Журналист создал хороший заголовок, я зашел, прочитал, и не понимаю, зачем я это сделал. Что мне дала эта информация? В Черкассах очень много сайтов и бешеная конкуренция, поэтому нет смысла создавать еще один ресурс, где будут гнаться за тем, чтобы опубликовать какую-то новость на минуту раньше. Мы поставили цель создавать уникальный контент. Наш акцент – на аналитике, критическом осмыслении материала. Перечислю на примере проектов: сейчас Александр Стрельчук делает цикл программ о людях, которые помогают бездомным животным. Также ребята работают над проектом «Выжить на 50 гривен», путешествуют по Черкасской области на очень малые суммы, и доказывают, что это, собственно, невозможно. Также у нас была серия съемок с квадроптера, мы снимали серию видео о городе, направленную больше на тех, кто является потенциальной туристической аудиторией. Также, вскоре после начала войны мы сняли серию видео, как вести себя во время военных действий, как себя защитить, то есть, рассказывали об основах гражданской обороны, поведении во время обстрелов, о бомбоубежищах и т.п. Эта серия набрала около 500 тысяч просмотров. Мы регулярно делаем также политические подборки, особенно под выборы – анализируем каждого кандидата, его биографию и рассказываем всё, что он хотел бы аудитории не говорить.

Благодаря такому досье помогаем своим зрителям осмыслить ситуацию, некоторые даже говорят: пока не почитаем ваше досье, не идем на выборы. Делали серию расследований «Кому принадлежат СМИ Черкасс», также есть проект «Мои права» – права человека в магазине, права при общении с полицией и другое – это была очень популярная серия выпусков, она собрала около 200 тысяч просмотров. У нас были «Трясця педали» – это серия популяризации велоспорта, делали проект «Музрайон», приезжали с черкасскими музыкальными группами в районы города и записывали музыку. Делали серию документальных фильмов о военных из Черкасс, которые погибли на войне.

— Как росла популярность «Громадського» в Черкассах?

Я посчитал, что, в среднем, каждый материал – это где-то 2-3 тысячи просмотров, это если взять всё количество просмотров и разделить на количество материалов. Обычные новости набирают 1-2 тысячи просмотров, а некоторые проекты набирали и по полмиллиона. Относительно постоянная аудитория нашего сайта – 10 000 читателей и зрителей.

— Чувствуется ли политическое давление, ведь канал позиционирует себя, как противостоящий политикуму?

Могу сказать точно – политики нас откровенно не любят, потому что мы их не менее откровенно критикуем, причём всех. Недавно приглашали на интервью мэра, но он отказался с приблизительным формулировкой «Я ваш канал очень «люблю».

— Почему происходит текучка кадров, ведь, как известно, на «Гром Че» сменилось очень много журналистов.

Кто-то устал, кто-то имеет другие планы на жизнь, кому-то – маленькая зарплата, и они пошли искать большую. Сейчас мы ищем людей, но многие из тех, кто был с нами с самого начала, готовы работать при условии стабильности в оплате. Были моменты, когда мы оставались без финансирования, и некоторые не стали ждать. Всё же нужно отметить, что когда мы получаем финансирование, всегда стараемся возместить всю недополученную зарплату. Сейчас мы имеем небольшую постоянную команду, а также регулярно пользуемся услугами фрилансеров и практикантов. Мы ищем команду, пытаемся стабилизировать своё финансирование.

— Сейчас «Гром Че» живёт на грантах?

Мы пишем проекты на гранты в международные фонды, в основном это США, Европа, вот, недавно, нас поддерживало министерство Чехии. Мы выиграли проект на освещение темы войны, это было именно в то время, когда переселенцы активно съезжались в Черкассы. А серию материалов о правах человека мы писали под патронатом посольства США. Мы пишем в проект, какую тему хотим осветить, и получаем финансирование, или не выиграем.

— Гранты – единственный источник дохода?

На краудфандинге собрали около 20 000 гривен. А когда мы только запускались, то собрали определённую сумму среди жителей города, на эти деньги смогли купить необходимую для работы аппаратуру: видеотехнику и компьютеры, заплатить первые средства за аренду офиса.

— Каковы финансовые перспективы канала?

Сейчас мы вносим изменения в наш устав, чтобы иметь возможность заниматься рекламной деятельностью. Поскольку мы по документам – общественная организация, то можем делать рекламу, но средства будут идти не на прибыль, а на работу канала. Именно туда они нам, собственно, и нужны, но граница между прибылью и деньгами на деятельность очень тонкая, поэтому сейчас перед нами стоит задача, как это правильно оформить с юридической точки зрения.

— Среди людей, разделяющих идеи телеканала, не искал спонсоров? Например, есть много журналистов с програжданской позицией, которые сейчас стали депутатами.

Рано или поздно каждый проявит себя. Пройдут годы, но рано или поздно инвестор скажет, например, «извините, я иду на выборы», потому подыгрывайте мне. Спонсор – это уже не независимость.

— Какова сумма тратится на существование телеканала в месяц?

Нам нужно около миллиона гривен в год, но это в идеале, пока мы таких денег не имеем. Сейчас мы фактически вообще без финансирования.

— Каковы ближайшие планы в развитии?

Коротко и лаконично? Собрать команду, найти стабильное финансирование, запустить новый сайт, где будут и текстовые новости и публикации, запустить программу расследований и сатирическую программу, увеличить свою аудиторию в 3 раза.