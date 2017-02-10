Эффективное управление авторскими и смежными правами: коллективная безопасность или индивидуализм

Все истории про управление авторскими или смежными правами одинаково драматичны хотя бы потому, что, как правило, требуют героизма и смелости, чтобы восстановить справедливость вопреки расхожему мнению о незаинтересованности представителей творческих профессий в материальных благах.

В начале двадцатого века в одном популярном журнале была напечатана первая часть мемуаров Федора Шаляпина «Страницы моей жизни», вдохновителем и соавтором которого стал близкий друг певца Максим Горький. Это было событие для светского мира не только Российской Империи, но и для многочисленных поклонников «гиганта оперы», прозвище которым музыкальные критики по всему миру отмечали не столько выдающиеся антропометрические данные исполнителя, а его особую манеру и вокал. Но громкой публикации не вышло: вскоре революция победила, и истории даже из жизни выдающегося баса поблекли на фоне каждодневных драм. «А что же дальше?», – спросит читатель. Почему именно история Федора Шаляпина не дает покоя автору блога в 2017 году?!

Далее сюжет развивался стремительно и драматично. Исполнитель эмигрировал во Францию, а в 1927 году решил опубликовать автобиографию в США, но американский издатель отказал певцу, сославшись на то, что она уже вышла в России и ее проще перепечатать, нежели выплачивать авторский гонорар. Перерабатывая мемуары для западного издателя, певец включил в них нелестные высказывания о советской власти (Максим Горький, кстати, был категорически против таких оценок и настоятельно просил Шаляпина не публиковать их, что и стало причиной ссоры между ними). Книга все-таки вышла в США. В 1930 году эти же мемуары увидели свет во Франции, причем согласия Шаляпина никто не спрашивал. Когда певец возмутился, французский издатель заявил ему, что «с Советской Россией у нас нет авторских контактов», а права на публикацию куплены у московского издательства «Международная книга».

Шаляпин подал иск в Парижский коммерческий трибунал, требуя от СССР возместить материальный ущерб за нарушение его авторских прав в сумме до 500 тысяч франков, а также моральный ущерб – 2 миллиона франков. 9 февраля 1931 года суд частично удовлетворил иск Федора Шаляпина. На его счет были перечислены 10 тысяч франков. После этого всемирно известному певцу въезд на родину был закрыт навсегда. По иронии судьбы, в эпицентре конфликта оказались две правовые системы: СССР – полностью отрицавшей право автора и Французской Республики – основательницы индустрии интеллектуальной собственности и права.

В эффективном функционировании организаций коллективного управления авторскими и смежными правами (далее – ОКУ) заинтересованы все участники рынка без исключения. Для правообладателей ОКУ обеспечивает множество преимуществ, в частности широкий круг потенциальных пользователей в Украине и за рубежом; отсутствие необходимости заключать договора с каждым отдельным пользователем; упрощение процедуры контроля за использованием охраняемых объектов; повышение эффективности борьбы с пиратством; получение денежных выплат; и что немаловажно у авторов появляется возможность сосредоточиться на творческой деятельности, от чего, безусловно, выигрывает и зритель, и создатели контента.

Для пользователей открывается доступ на законных основаниях к огромному массиву аудио и видео контента; в подобных условиях очевидно отсутствие необходимости вести переговоры с правообладателями; более прозрачной и понятной для аудитории становится процедура выплат, поскольку суммы за доступ к контенту фиксированы.

ОКУ уже давно стали фундаментом развития индустрии интеллектуальной собственности во всех цивилизованных странах мира. Например, становление ОКУ во Франции началось еще в 1777 году, когда Пьер Бомарше создал «Бюро по драматическому законодательству». К сожалению, Украина не может похвастаться таким же богатым историческим опытом, поскольку процессы становления урегулирования систем управления авторскими и смежными правами были инициированы с момента обретения нашей страной государственности. Деятельность ОКУ на законодательном уровне впервые была закреплена в Законе Украины «Об авторском праве и смежных правах» No3792-XII от 23.12.1993 (далее – Закон). С тех пор этим вопросом законодательный орган всерьез не занимался и, в связи с этим, накопилось много системных проблем, не дающих ОКУ заработать в полную силу и начать приносить пользу всем участникам рынка интеллектуальной собственности.

Пробелы в Законе позволяют недобросовестным организациям, откровенно пренебрегая требованиями законодательства, собирать денежные средства за использование аудио и видео продукта. Это создает дополнительные репутационные риски для Украины, поскольку правообладатели не желают работать в условиях неопределенности и правового нигилизма.

В первую очередь необходимо обратить внимание на отсутствие в Законе требований к организационно-правовой форме ОКУ. В большинстве стран этот вопрос регулируется по-разному, единого подхода нет и все зависит от типа правовой системы. Так, в некоторых странах ОКУ могут создаваться в форме хозяйственных или акционерных обществ, в других – полностью являются государственными. На международном уровне урегулированы только основополагающие требования, в частности, запрет на ведение деятельности коммерческим (торговым) организациям.

Закон закрепляет за ОКУ статус юридического лица, не имеющего права заниматься коммерческой деятельностью. В соответствии со ст. 83 Гражданского кодекса Украины, юридическое лицо может быть создано в форме общества, учреждения или в иной форме, установленной законом. Таким образом, предоставляется возможность самостоятельно выбрать организационно-правовую форму деятельности ОКУ.

Автор данной публикации убежден, что присвоение ОКУ правового статуса общественного объединения и фиксация его на законодательном уровне позволит сформировать позитивный тренд. Поскольку, в соответствии с Законом Украины «Об общественных организациях», признается добровольное объединение физических лиц и/или юридических лиц для осуществления и защиты прав и свобод, удовлетворения общественных, в частности экономических, социальных, культурных и других интересов. При этом организационно-правовая форма – общественный союз, ведь его учредителями могут быть юридические лица частного права, а участниками – юридические лица частного права и физические лица. Подчеркну, что подобная мера позволила бы соблюсти все требования, как национального, так и международного законодательства, особенно в части некоммерческой деятельности ОКУ.

С другой стороны, управление имущественными правами субъектов авторского права и смежных прав – это, по-большому счету, услуга, за которую должна взиматься плата. Однако действующее законодательство позволяет ОКУ удерживать сумму, покрывающую лишь фактические расходы, связанные с их деятельностью. Как известно, большинство проблем возникает из-за денег и бизнес сделает все для того, чтобы получить прибыль. Поэтому многие компании пытаются создать схемы, позволяющие обойти требования Закона, удержать больше денег с пользователей, не выплатить авторское вознаграждение и сохранить в своем распоряжении внушительные суммы.

К сожалению, одним из излюбленных способов недобросовестных организаций является манипулирование понятиями «субъект авторского права и смежных прав» и «лицензиат». Последнему правообладатель предоставляет право использовать соответствующий объект способом, прямо установленным в лицензионном договоре. При этом лицензиат не может это право передать третьим лицам, а также разрешать или запрещать использование охраняемого объекта авторского права. Таким образом, лицензиат не является субъектом авторского права и смежных прав и поэтому не имеет права создавать ОКУ, а те в свою очередь, не могут представлять интересы лицензиатов. Однако на практике очень трудно определить точный субъектный состав ОКУ и суды принимают к рассмотрению иски, поданные не в интересах правообладателей, а лицензиатов.

На эту проблему обратил внимание Высший хозяйственный суд Украины в Постановлении No12 от 17.10.2012 г., указав, что ОКУ имеют право представлять интересы субъектов авторского права и смежных прав в судах при условии наличия соответствующих договоров на управление их имущественными правами.

Для решения этой проблемы, на мой взгляд, в Законе необходимо закрепить возможность деятельности независимых организаций по управлению имущественными правами. Такие организации должны быть коммерческими, а их учредители – лица, не связанные с субъектами авторского права и смежных прав.

В Европейском Союзе (далее – ЕС) действует Директива 2014/26/ЕС «О коллективном управлении авторскими и смежными правами и мультитерриториальном лицензировании прав на музыкальные произведения в целях онлайнового использования на внутреннем рынке». Согласно ст. 3 Директивы, независимой организацией управления может быть любая организация, которая уполномочена на основании закона, договора уступки, лицензии или любой иной договоренности на управление авторскими или смежными правами в интересах более чем одного правообладателя. Кроме того, определено два основных требования к таким организациям:

они не должны принадлежать и быть подконтрольными правообладателям; основной целью деятельности должно быть получения прибыли.

Учитывая, что Украина взяла на себя обязательства по приведению нормативно-правовой основы к стандартам ЕС, законодательному органу необходимо всерьез задуматься об изменении Закона «Об авторском праве и смежных правах». Введя на рынок управления имущественными правами субъектов авторского права и смежных прав нового игрока можно добиться позитивного результата сразу в нескольких сферах. Во-первых, произойдет детенизация рынка. Во-вторых, повыситься эффективность борьбы с незаконным использованием охраняемых объектов. И третий аргумент: государство получит дополнительный источник дохода от деятельности подобных организаций, что так необходимо для нашей страны в сегодняшних условиях.