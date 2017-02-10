Новый логотип для 5G в целом отображает общие черты дизайна LTE Advanced Pro, однако его создатели отошли от прямого повторения образов, связанных с брендом 4G LTE.

«Проект партнёрства третьего поколения» (3GPP) представил логотип и название для стандарта связи пятого поколения – 5G. Данный логотип можно будет увидеть на устройствах, поддерживающих стандарт мобильной связи нового поколения. В новом логотипе частично использованы шаблоны в виде волн, нашедшие прежде применение в логотипе 4G LTE.

В организации 3GPP, занимающейся стандартизацией сотовой связи, заявили, что при разработке нового логотипа была сделана попытка «сохранить привычные мотивы в дизайне – с использованием чёрного текста и фоновых волн, сделав при этом логотип сильнее и чётче – готовым к размещению на новых радио-устройствах и в спецификации нового поколения связи 5G».

Спецификация технологии беспроводной связи 5G всё ещё проходит окончательное утверждение, и должна быть готова к концу 2018 года. К этому времени начнётся реализация первого этапа внедрения стандарта, а вторая должна быть завершена к 2020 году.

Чёткое определение технологии 5G по-прежнему находится в стадии разработки – впрочем, уже сообщалось, что разработчики технологии больше настроены на увеличение пропускной способности канала, а не на высоких скоростях, как это было в случае с 4G. Мы уже много слышали о том, что 5G будет лучше приспособлена к поддержке IoT-устройств, которые, как прогнозируется, дадут старт эпохе «Интернета вещей».

«Использование логотипа 5G в спецификации 3GPP должно помочь индустрии определиться с тем, в какой период времени появится функциональность 5G», – говорится в пресс-релизе 3GPP.

Активное продвижение 5G начнётся после запуска по всему миру первого этапа внедрения технологии. Ряд телекоммуникационных компаний, производителей чипсетов – в частности, Intel, Qualcomm, Nokia и Samsung – уже представили устройства, в которых будет реализована поддержка технологии пятого поколения.