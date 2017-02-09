Нет, я совсем не поклонница корейской культуры и, к сожалению, должна признаться, что знаю о Южной Корее намного меньше, чем следовало бы. Тем не менее, тот факт, что канал KBS World на корейском языке с английскими субтитрами начал вещать на платном легальном ОТТ-сервисе OLL.TV меня очень радует.

В первую очередь, это признак начала формирования нормального, здорового телевизионного рынка, на котором представлены разнообразные жанры и страны. Очевидно, что KBS World – канал нишевого потребления, никоим образом не претендующий на охват широкой аудитории. Вопросы «Кто его будет смотреть? Зачем он нужен?» и т.д. закономерны и понятны в условиях полудикого украинского рынка, ориентированного на быструю и гарантированную прибыль (это то, что называют «побыстрее срубить бабла»), и совсем не ориентированного на выстраивание объемной, функциональной, долгоиграющей модели, которая соответствует потребностям разных групп населения. Следующим этапом, после того, как основная масса зрителей накормлена сериалами российского, а теперь и собственного производства, «ментами», «разбитыми фонарями», талант-шоу и т.д., должно стать удовлетворение запросов более узких категорий. Стали появляться образовательные программы и каналы (даже такие, как «Репетитор ТВ»), на лицо нишевизация. Следующий этап – оригинальный зарубежный контент. Например, где интересующемуся корейской культурой и языком посмотреть корейские передачи? Спутниковую антенну для этого устанавливать? Это уже фанатом надо быть. 🙂 А тут оказывается, что на повсеместно доступном интернет-сервисе можно смотреть целый корейский канал, а также много других интересных каналов и фильмов. Не дорого и удобно. Пример актуален и для каналов других стран, они могут стать средством привлечения подписчиков среди любителей ниши. Так вот, внимание к такому «экзотическому», узкосегментированному контенту говорит о том, что мы уже потихоньку начинаем выходить на этот следующий этап.

Язык. Так у нас сложилось с советских времен, что зритель плотно «подсел» на дублированные фильмы, субтитры не признает, язык оригинала слушать не хочет, учить английский и другие языки хочет, но лень мешает. Включить после работы телевизор значительно проще. Тем временем, мировая практика показывает, что озвучивание или субтитры – дело привычки. Примером может служить Израиль. Долгое время в стране не было телевидения (премьер-министр Бен Гурион считал телевидение вредным явлением, которое будет отвлекать от учебы и чтения книг), первый израильский канал «Образовательное ТВ» появился в 1966 году, зарубежные же каналы с тех времен и по настоящий момент вещают на языке оригинала с субтитрами. Зрители привыкли к этому и даже считают, что так лучше, ведь никакой дубляж не передаст голос и интонацию, огромная доля актерского мастерства пропадает зря. Дети смотрят мультфильмы на английском, параллельно практикуясь в чтении, и не удивительно, что в Израиле даже водители автобусов, как правило, владеют английским (если это не эмигранты из постсоветских стран, по горло обеспеченные контентом на русском языке).

Возвращаясь к нашим реалиям, стоит отметить, что у нас тоже есть достаточное количество людей, которые могут и хотят смотреть фильмы на английском. Я бы даже сказала, что спрос намного превышает предложение. По собственному опыту знаю, что найти интересующий фильм на английском языке, я уже не говорю о других, на легальных ресурсах не так просто. А после закрытия ex.ua и fs.to в этой нише вообще образовался вакуум, с которым Youtube, Netflix и Amazon не справляются. В кинотеатре «Киев» регулярно проводятся Дни кино разных стран мира – показы авторских фильмов на языке оригинала с субтитрами, так вот, посетителей там хватает. После просмотра филиппинского фильма (я не знаю ни слова на филиппинском) далекая страна стала мне некоторым непостижимым образом ближе и понятнее, звуки экзотического языка создают особую атмосферу, которая была бы утеряна, если бы я смотрела дублированный фильм.

Отдельно стоит отметить субтитры, которые позволяют смотреть телевидение людям с нарушениями слуха. Об этом у нас тоже не принято думать с советских времен.

Есть еще одна не такая уж узкая ниша телезрителей – экспаты и иностранные гости. Туристам приходится довольствоваться тем, что удастся найти на английском языке, о каком-то выборе говорить не приходится. Иностранцев, проживающих в Украине в течение некоторого времени, как правило, быстро развращают пиратские сервисы, и/или им приходится устанавливать спутниковую антенну. А могли бы платить, уж им-то точно не привыкать.

Следующее, что меня радует, это возможности культурного обмена и расширения кругозора. Один из аргументов скептиков – разность менталитетов. Возможно, это частично справедливо, если речь идет о массовом зрителе, но, напомню, есть очень много тех, кто «наелся» нашим менталитетом и ищет как раз что-то отличное от него. До того, как Нацсовет и Посольство Кореи в Украине начали обсуждать сотрудничество в публичном пространстве, я и не подозревала, что многим в Украине интересна корейская культура. А некоторые, как оказалось, уже… смотрят корейское телевидение, особенно молодежь! Дорамы — новый жанр сериалов, который набирает популярность по всему миру. «Медиа Группа Украина» покупала корейские форматы («Бессмертник», «Спасти босса», «Королева игры», «Лестница в небеса»), и снятые по ним сериалы прошли весьма успешно. Действительно, почему бы стране, достигшей значительных успехов в экономике, технологиях, инновациях и даже в такой специфической отрасли, как косметика (а корейская косметика может похвастаться глобальным и стремительным успехом на этом перенасыщенном рынке) не снимать отличные фильмы, в том числе и в Ultra HD качестве. Рано или поздно 4К-формат будет востребован, и к тому времени у корейских студий будет приличная видеотека.

А сколько еще в мире есть интересных стран и каналов! Наша зацикленность на русскоязычном контенте оставляет зрителей в замкнутом круге: ничего другого не можем смотреть потому, что привыкли, а привыкли потому, что смотрим. А тем, кто хочет выйти за пределы замкнутого круга, приходится проявлять изобретательность в поиске, который, как правило, приводит к пиратам.

Такое, казалось бы, незначительное событие, как появление корейского телеканала с английскими субтитрами, на самом деле, очень хороший признак – хочется верить, что украинское телевидение идет в правильном направлении!