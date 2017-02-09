Ранее мы опубликовали мнение Киевстар о том, как некоторые IT-законопроекты могут повлиять на жизнь украинцев. Теперь эксперты компании делятся анализом принятых законопроектов, регулирующих отрасль IT и телекоммуникаций, и рассказывают о их влиянии на телеком-рынок.

Итогом «IT-Дня» в Парламенте стало принятие закона «О доступе к инфраструктуре» (№4159). Эксперты Киевстар в целом позитивно оценили это решение, поскольку данный законопроект устанавливает единый порядок по допуску телеком-операторов к жилой и нежилой инфраструктуре для обеспечения подключений конечных пользователей. В этом смысле, закон позитивен и содействует развитию бизнеса телеком-провайдеров.

В то же время, в данном законопроекте появилась «поправка» о поднятии уровня верхней граничной ставки за доступ к инфраструктуре жилых домов. В результате, расходы провайдеров интернета могут значительно увеличиться. Так, если раньше провайдеры платили за доступ к инфраструктуре ставку в размере 0,015% минимальной заработной платы за каждую подключенную квартиру, то теперь – от 2% до 5% от суммы минимальной заработной платы за каждый подключенный к интернету дом, в зависимости от количества квартир.

Вызывает сожаление тот факт, что законопроект «Об электронных доверительных услугах» (№4685) не был проголосован. Президент Киевстар Петр Чернышов считает, телеком-рынок готов внедрять цифровые технологии, создавать новые услуги – такие, как Mobile ID. Безусловно, отрасли и стране в целом необходимо грамотное регулирование электронных услуг для продвижения Украины в мировое цифровое сообщество.



Закон «Об электронных коммуникациях» (№3549-1К) – наиболее противоречивый из «цифровых» законопроектов – не был включен в повестку дня для принятия решения. Киевстар надеется, что данный законопроект будет доработан с учетом интересов абонентов мобильной связи. Как уже сообщала компания, отдельные положения этого документа нарушают право гражданина на анонимность, возможность способов передачи и получения информации, усиливают бюрократию на телеком-рынке.