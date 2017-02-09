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5G

Компании IBM и Ericsson разработали чип антенной фазированной решётки, который можно будет использовать для производства антенных модулей базовых 5G станций.

Частоты, выделенные для 5G, более чем в десять раз выше тех, которые используются для мобильной связи сегодня, и это предполагает использование антенн совершенно иной конструкции.

Итогом двухлетнего сотрудничества между учёными из IBM Research и Ericsson стало создание интегральной схемы в виде фазированной решётки на кремниевой основе для миллиметровых волн, работающей в диапазоне 28 ГГц, которая была представлена в виде модуля фазированной антенной решётки для использования будущими базовыми станциями 5G – первой в своём роде.

Модуль состоит из четырёх монолитных интегрированных микросхем и 64 двойных поляризованных антенн, при этом его размер составляет всего 6 квадратных сантиметров. Столь малый размер необходим для плотного размещения.

Сочетание нескольких антенн в одном модуле позволяет управлять лучом для его фокусирования на отдельных пользователей, тем самым увеличивая диапазон.

А благодаря использованию параллельной двойной поляризации один антенный модуль способен формировать два луча одновременно, увеличивая вдвое количество одновременно обслуживаемых пользователей.

«Разработка фазированной антенной решётки миллиметрового диапазона для технологии 5G является важным прорывом – и не только потому, что в силу её компактных размеров и низкой стоимости она является чрезвычайно коммерчески привлекательным решением для компаний, связанных с сетевым оборудованием, и операторов, но и благодаря её потенциалу, способному раскрыть и развить новые идеи, а также запустить инновационные проекты, которые мы себе даже не могли представить», – говорит вице-президент IBM Research по вопросам научных исследований и решений Дарио Джил.

Технология 5G ещё окончательно не стандартизирована, однако, как ожидается, она даст возможность передавать данные на скорости, превышающей при определённых условиях 10 Гбит/сек, при одновременном сокращении потребления электроэнергии – считается, что батареи, питающие удалённые IoT-устройства, подключённые через сеть 5G, будут иметь срок жизни в 10 лет.

В IBM также указывают на то, что фазированная антенная решётка сможет найти применение в радарах миллиметрового диапазона, который, к примеру, даст возможность транспортным средствам «видеть» в туман или дождь, либо для чёткого измерения расстояний между объектами.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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