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YouTube live stream mobile
YouTube открывает функцию прямой трансляции с мобильных устройств для творцов контента, имеющих более 10 000 подписчиков.

Это достаточно высокая планка, однако, если у вас нет 10 000 подписчиков, не особо расстраивайтесь: в YouTube пообещали сделать эту функцию доступной любому пользователю «в ближайшем будущем».

Продакт-менеджеры YouTube Барбара Макдональд и Курт Уилмз написали в блоге компании, что новая функция «подарит силу и мощь прямой потоковой трансляции в руки сотен тысяч талантливых творцов, дав им возможность более личного и спонтанного выражения своих мыслей, жизненной позиции и творческого подхода». Принадлежащая компании Google платформа для обмена видео-контентом впервые представила возможность ведения живых потоковых трансляций ещё в 2011 году, и теперь данная возможность стала доступной пользователям мобильных устройств».

Впервые YouTube представила функцию живой потоковой трансляции в июне для ограниченного числа создателей контента. С тех пор YouTube тесно сотрудничала с этими «ранними пользователями», работая над улучшением функции мобильного стриминга. Проанализировав их отзывы, команда компании замедлила скорость чата (поскольку никто не способен читать тысячи сообщений в секунду), а также постаралась «улучшить качество отображения потокового видео на различных устройствах».

Функция прямого потокового вещания с мобильных устройств встроена непосредственно в мобильное приложение YouTube. Для того чтобы воспользоваться данной функцией, необходимо просто открыть YouTube, нажать на кнопку съёмки, и вуаля – вы уже вещаете в прямом эфире в Интернет. Живые потоки обладают всеми теми же свойствами, которыми обладают стандартные видео на YouTube – их можно найти через поиск, получить в виде рекомендации, увидеть в плей-листах, а также – защищать от незаконного использования.

Тем временем для оказания помощи стримерам в монетизации их контента компания YouTube в прошлом месяце запустила функцию Super Chat, которая предлагает зрителям возможность на платной основе выделять свои сообщения в потоке чата.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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