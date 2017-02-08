«Первый канал. Всемирная сеть» запустил детский познавательный телеканал

«Первый канал. Всемирная сеть» вместе с операторами платного телевидения в России и СНГ запустили вещание нового детского познавательного телеканала «О!», входящего в «Цифровое Телесемейство» Первого канала. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, копией которого располагает редакция Mediasat.

Телеканал «О!» рассчитан на детскую аудиторию от 3 до 8 лет, а также их родителей. Программы телеканала направлены как на интеллектуальное, так и на эмоциональное развитие ребёнка. На познавательном канале собраны лучшие развивающие программы и мультфильмы, которые сделают время ребёнка, проведённое перед телевизором, не только приятным, но и полезным. Вещание канала осуществляется 24 часа в сутки.

В эфире канала «О!» программы, рассказывающие о том, как устроен мир, как научиться рисовать, танцевать, создавать что-либо своими руками. Программы канала созданы таким образом, чтобы ответить почемучкам на самые распространённые детские вопросы и объяснить природу вещей.

«Только на нашем телеканале дети — это не просто зрители, но и непосредственные участники процесса. Они сами и авторы проектов, и ведущие, и промоутеры. Телеканал «О!» — это телевидение для детей, сделанное вместе с детьми. Уже сегодня абсолютно любой зритель может появиться в нашем эфирном пространстве — для этого мы будем проводить конкурсы, викторины, организовывать съёмки в разных городах. Мы также рассчитываем и на активное участие взрослых. По выходным мы приглашаем родителей к телевизору — на телеканале «О!» предусмотрена семейная рубрика «О!Кино», где можно посмотреть художественный фильм вместе с ребёнком и потом обсудить его. Семья, на наш взгляд, — основополагающая ценность. Одним словом, откроем мир вместе!» — рассказывает Анна Шнайдер, главный редактор телеканала «О!».

В пресс-релизе также сообщается, что отдельное внимание на канале уделяется изучению английского языка — обучающая программа в игровой форме познакомит малышей с иностранными словами.

«Мы изучали рынок, смотрели, чего не хватает нашей аудитории. Один из глобальных трендов сегодня — познание и образование. Для любого родителя главное — это успех ребёнка в будущем, поэтому очень важно с ранних лет сформировать у него интерес к знаниям и учебе. Мы хотим, чтобы наши зрители с пользой проводили время у телевизора, расширяли свой кругозор, развивались, одновременно с развлечением», — добавляет Вера Оболонкина, директор Дирекции детско-юношеских программ «Первый канал. Всемирная сеть».