В Украине теперь можно смотреть программы южнокорейской общественной телерадиокомпании.

Холдинг «Медиа Группа Украина» запускает вещание южнокорейского канала KBS World в пакете сервиса интерактивного телевидения OLL.TV. Об этом Mediasat стало известно в ходе пресс-конференции, посвящённой запуску канала в Украине.

«Цель запуска – познакомить украинского зрителя с корейской культурой и традициями, уникальным контентом, предоставить дополнительную возможность изучать язык».

KBS World вместе с каналами France 24, Deutsche Welle и другими доступен пользователям видеосервиса OLL.TV в пакете «Эфир».

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Напомним, в ноябре прошлого года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания включил KBS World в список адаптированных иностранных телеканалов.

Вещание канала осуществляется на корейском языке, без адаптации на русский или украинский язык. Субтитры: английские (80% передач), китайские (4,3 часа в день), также есть японские, испанские, индонезийский, малайские. В эфире – информационные программы, передачи о бизнесе и фильмы.

Ли Янг Гу, Посол Республики Корея в Украине, уверен, что партнерство с украинским рынком будет успешным и благоприятным для культурного обмена. «Мне приятно видеть, что в Украине интересуются корейской культурой, она вотребована».

Юрий Артеменко, Глава Нацсовета, отметил заслуги в налаживании партнерства со стороны господина Ли Янг Гу, который за 10 месяцев на должности посла в Украине сделал очень много, и Евгения Лященко, директора «Медиа Группы Украина». Господин Артеменко рассказал, что стороны планируют расширять сотрудничество, сотрудники медиа группы были приглашены в Корею на стажировку. «Когда мы будем подводить итоги работы Нацсовета, одним из главных достижений я назову то, что мы открыли Корею. Много говорили об этом сотрудничестве на Kiev Media Week, в этом году, уверен, будем говорить еще больше. Мы уже ведем переговоры с Китаем, там очень большой рынок и продажа даже одного украинского формата может стать прибыльной. В феврале мы едем в Индию, изучать местный рынок. Там практически в каждом крупном городе есть своя студия, есть с кем работать».

Евгений Лященко, директор «Медиа Группы Украина», утверждает, что запуск телеканала KBS World можно назвать как промо проектом, так и коммерческим, медиа холдинг преследовал обе цели. Пока телеканал вещает на партнерских основаниях. «Мы рассматриваем возможность озвучить канал на украинском языке, сложность в том, чтобы найти специалистов, владеющих в совершенстве и украинским, и корейским. Возможно, будем привлекать студентов филологических факультетов».

Филипп Ильенко, Глава Госкино, с оптимизмом смотрит на сотрудничество Украины и Кореи в сфере кинематографа. «Темы и сюжеты найдутся», — уверен он.