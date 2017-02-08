Данные нового отчёта по итогам исследования интернет-трафика показывают, что боты генерируют больше трафика, чем живые люди.

«Отчёт о бот-трафике по итогам 2016 года» был подготовлен компанией Imperva Incapsula. Данные, содержащиеся в нём, на первый взгляд удивляют, но, при детальном рассмотрении, вполне объяснимы.

Для составления отчёта в Imperva Incapsula использовали данные, полученные путём детального изучения «16,7+ миллиарда посещений 100 000 случайным образом выбранных доменов».

Главный вывод, следующий из отчёта, состоит в том, что на долю живых людей приходится лишь 48,2% всего онлайн-трафика. На долю так называемых «хороших ботов» приходится 22,9% трафика, а оставшиеся 28,9% трафика сгенерировали «плохие боты».

Из общего числа ботов 24,3% являются «имитаторами», которые прикрываются за «ложным обличием, дабы обходить средства защиты». Иными словами, данные боты используются для проведения DDoS-атак.

Если говорить о «хороших ботах», то 12,2% генерируемого ими трафика связано с работой по «сбору информации из лент» для размещения контента в мобильных и web-приложениях. Ещё 6,6% «хорошего» трафика поступает от ботов, действующих в рамках поисковых систем, обыскивая интернет в поисках необходимых данных, в допустимых, разумеется, пределах.

Хорошими являются те боты, которые облегчают нам процесс просмотра сайтов в интернете. Плохие боты используются злоумышленниками для проведения атак, генерируют спам, собирают в сети персональные данные и так далее.

Хорошая новость заключается в том, что трафик, создаваемый плохими ботами, остаётся, по большому счёту, неизменным с 2012 года. Возможно, он даже немного снизился. Трафик, создаваемый хорошими ботами, чуток подрос с 2012 года.

В отчёте также отмечается, что до половины трафика на web-сайты разумного размера приходит от ботов. Любопытно, что более 93% от общего трафика на малые web-сайты (с числом заходов от 0 до 10 в день) генерируется ботами. Это соотношение между ботами и живыми людьми снижается по мере роста популярности сайтов.

В медиа-компании Axios указывают на чрезвычайную важность данной статистики, поскольку боты обходятся рекламодателям в примерно 7 миллиардов долларов из годовой прибыли. Многие рекламные компании и медиа-холдинги также вкладывают немалые средства в создание технологий, гарантирующих просмотр рекламы реальными людьми, а не ботами, которые приводят к пустой трате денег.