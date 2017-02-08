Исследовательская компания изучает возможности телевидения в сетях 5G стать глобальным конкурентом кабельным сетям, спутниковым платформам и IPTV.

Прогнозы, связанные с видением будущего технологии 5G, часто содержат заманчивую информацию о гигабитных скоростях в сетях широкополосного доступа, однако, практически нет прямых прогнозов, оценивающих возможную роль 5G для создания полноценной альтернативы традиционному телевидению по всему миру. Тем не менее, количество исследований, изучающих данный вопрос, потихоньку возрастает. К примеру, в новом докладе, представленном в понедельник компанией Strategy Analytics, содержится предположение о том, что сочетание 5G с прочими улучшениями сети и технологическими инновациями даст операторам возможность обеспечить поддержку работы служб, способных стать аналогом услуг телевидения, которые сегодня представляют кабельные, спутниковые и IPTV платформы, а также вещательные компании.

Такие телекоммуникационные компании, как Verizon, Deutsche Telekom, SK Telecom, AT&T и BT проводят испытания технологии 5G с целью изучения различных видов её использования.

Возможность передачи видео- и телевизионного контента, очевидно, станет ключевой особенностью сетей беспроводной связи 5G, поскольку технология 5G даёт возможность передачи данных на скорости в 1 Гбит/сек.

Для поддержки работы служб, способных стать аналогом телевидения, операторы телекоммуникационных компаний могут совмещать 5G с другими инновационными сетевыми и технологическими решениями.

Общий размер мирового рынка телевидения и видео составляет 500 миллиардов долларов – в настоящее время этот рынок обслуживается провайдерами услуг кабельного и спутникового телевидения, IPTV, а также вещательными компаниями.

«Эффективность работы таких сетей покажет, насколько возможным является появление телевидения через 5G, однако, итоги тестов, проведённых такими операторами, как Verizon, Deutsche Telekom, SK Telecom, AT&T и BT, дают нам представление о том, что рано или поздно это станет реальностью во многих уголках планеты», – говорит директор отдела анализа работы провайдеров компании Strategy Analytics Сью Радд.

В Strategy Analytics заявили, что от количества домохозяйств и устройств, получающих услуги телевидения через 5G в каждой соте, и будет зависеть успех или провал бизнес-модели технологии 5G.

Операторы телекоммуникационных сетей могут увеличить количество мест терминации в три раза и более путём внедрения различных усовершенствований сетей, которые обеспечивают «транкинговую» эффективность в Сети радио-доступа (RAN). В частности, речь идёт о функциях MIMO и формирования луча для оптимального использования частотного спектра, виртуализации сотовых точек, динамической передачи через магистральные каналы и нарезки сети, что должно гарантировать надёжную скорость передачи данных для домохозяйств.

Такие технологические компании, как Netflix и Amazon тратят миллионы долларов на запуск новых цифровых услуг.

«Появление телевидения в сетях 5G станет очередным этапом конвергенции медиа и телекоммуникаций, а также услуг беспроводной и фиксированной связи», – говорит вице-президент и старший аналитик Strategy Analytics Дэвид Мёрсер.