Ущерб от пиратства и продажи контрафактной продукции может достигнуть нескольких триллионов долларов

К 2022 году ущерб от продажи пиратской и контрафактной продукции во всём мире достигнет отметки в 4,2 триллиона долларов, — говорится в отчёте, подготовленном Международной ассоциацией по товарным знакам (INTA).

В опубликованном 6-го февраля отчёте «Экономические последствия от распространения контрафактной и пиратской продукции» проанализированы масштабы таких нарушений с целью выявления и понимания величины проблемы для последующего информирования политиков, дабы те смогли найти средства для её решения.

Глобальный экономический ущерб от продажи пиратской и контрафактной продукции может, согласно отчёту, достигнуть суммы в 2,3 триллиона долларов к 2022 году.

В совокупности с прогнозами по более широким социально экономическим проблемам, которые, как считают эксперты, будут к 2022 году стоить обществу в 1,9 триллиона долларов, общее негативное влияние этих факторов на экономику достигнет отметки в 4,2 триллиона долларов, поставив под угрозу 5,4 миллиона законных рабочих мест.

В отчёте также говорится, что масштабы пиратства и выпуска контрафактной продукции будут только увеличиваться.

Примерные объёмы международного и внутренних рынков контрафактной и пиратской продукции в 2013 году составили от 710 до 917 миллиардов долларов.

Кроме того, по подсчётам организаций, работающих в сфере интеллектуальной собственности, объёмы цифрового пиратства фильмов, музыки и программного обеспечения в 2015 году составили примерно 213 миллиардов долларов.

К 2022 году, согласно подсчётам INTA, объёмы торговли поддельными товаоами могут достигнуть отметки в 991 миллиард долларов.

Отчёт содержит материалы исследований, проведённых исследовательской фирмой Frontier Economics по заказу INTA и Бизнес-инициативы по борьбе с пиратством и контрафактной продукцией (BASCAP).

Генеральный директор INTA Этьен Санц де Аседо говорит: «Компании Frontier удалось обрисовать более-менее полную картину влияния негативных экономических и социальных аспектов, связанных с пиратством и продажей контрафактной продукции. Быстрый рост объёмов торговли контрафактной продукцией указывает на то, что правительствам стран жизненно важно принять меры для защиты прав интеллектуальной собственности, а также для более активного вовлечения государственного и частного сектора в борьбу с этой проблемой и оказания содействия правительствам».

Директор BASCAP Джеффри Харди указывает на неэффективность существующих мер борьбы с контрафактом.

«Если правительства желают стабилизировать экономику и стимулировать экономический рост и занятость, они должны прилагать дополнительные усилия для защиты авторских прав, соблюдение которых играет центральную роль в стимулировании инноваций, развития и создания новых рабочих мест», — заявил он.

Отчёт был представлен на Конференции INTA, посвящённой вопросам борьбы с контрафактной продукцией, проходящей в Гонконге.