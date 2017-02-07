НТВ-ПЛЮС начнет вещание в стандарте сверхвысокой четкости (Ultra HD или UHD) на всей территории России.

В апреле спутниковый оператор НТВ-ПЛЮС начнет вещание в стандарте сверхвысокой четкости в Дальневосточном федеральном округе, в Сибири и в европейской части Российской Федерации. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании, копией которого располагает редакция Mediasat.

В сообщении отмечается, что в Базовый пакет оператора войдут три канала в стандарте UHD. Правда, какие именно – не уточняется.

За UHD-каналы оператор не будет взимать с абонентов дополнительную плату.

В НТВ-ПЛЮС также озвучили информацию о наполнении Базового пакета на Дальнем Востоке. В него войдут более 130 каналов. Также абонентам будут доступны тематические пакеты VIP-Кино (15 каналов), Суперспорт (8 каналов), Детский (9 каналов), Ночной (3 канала).

Для жителей Сибири предложение НТВ-ПЛЮС также пополнится новыми каналами, в том числе и в формате сверхвысокой чёткости.

«НТВ-ПЛЮС всегда отличали инновационность, премиальный контент и безупречное качество. Компания стала первым спутниковым оператором, который начал вещание за Уралом, первой в России ввела в эксплуатацию телевидение высокой четкости, представила уникальный на отечественном рынке продукт – спутниковую приставку с функциями интерактивного телевидения. Мы делаем ставку на самую современную технологическую платформу, качественный контент и высокий уровень сервиса. По нашим оценкам, рынок спутникового телевидения в Сибири и на Дальнем Востоке обладает существенным потенциалом роста. Уверен, предложение НТВ-ПЛЮС будет востребовано абонентами в этих регионах», – комментирует гендиректор НТВ-ПЛЮС Михаил Демин.