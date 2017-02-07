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Министерство информационных технологий и связи Молдовы подготовило для правительства отчёт, посвящённый переходу телевидения страны с аналогового на цифровой стандарт. Проект направлен на повышение эффективности использования радиочастотного спектра, а также на снижение затрат радиовещания на одного вещателя, что станет возможным благодаря реализации стандарта сжатия H.265 (HEVC).

Согласно отчёту, одним из важнейших достижений в этой сфере был назван запуск цифрового мультиплекса, охватывающего своим сигналом до 80% населения страны. На первом этапе Multiplex A включает в себя восемь DTT-каналов – в частности, это TV Moldova1, Prime TV, TVR Moldova, Canal 2, Canal 3, Publica TV, N4 и Accent TV.

Ещё семь телеканалов, получивших лицензии на вещание в рамках первого мультиплекса, — Agro TV, Jurnal TV, TV7, ITV, Regional TV, Super TV и CTC – будут включены в пакет сразу же после подписания соответствующих договоров.

В настоящее время ведутся работы по запуску второго мультиплекса – Multiplex B – который должен на первом этапе охватить сигналом 65% населения Молдовы.

В то же время в отчёте подчёркивается, что в настоящее время DTT-сигнал охватывает примерно 70% территории Молдовы и доступен 85% её жителей.

В течение периода, отражённого в отчёте, в Закон Молдовы об электронных коммуникациях были внесены изменения, которые, в частности, содержат специальные положения, связанные с внедрением DTT.

В ближайшее время правительство Молдовы, как ожидается, должно утвердить изменения, внесённые в программу перехода страны на цифровые стандарты телевещания.

В Молдове будет внедрён стандарт H.265, что откроет путь к использованию 10 из 21 региональной частоты для создания двух национальных DTT мультиплексов.

Завершение перехода Молдовы на цифровой стандарт телевещания ожидается до конца текущего года.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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