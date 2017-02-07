В компании AT&T озвучили планы запустить в ближайшие месяцы первые «Эволюционные рынки 5G» в Остине, штат Техас, и в Индианаполисе, а также построить два новых испытательных стенда 5G, которые должны быть введены в эксплуатацию осенью текущего года в лаборатории AT&T Labs в Остине.

В компании AT&T прогнозируют, что смогут предложить в своих беспроводных сетях возможность доступа в Интернет на пиковой скорости до 400 Мбит/сек и выше, а также продолжают уплотнять свою сеть и внедрять новые технологии, такие как агрегация несущих и LTE-доступ при поддержке лицензий, которые, как ожидается, должны обеспечить возможность достижения в 2017 году теоретических пиковых скоростей до 1 Гбит/сек в отдельных районах.

Прошлой осенью компания AT&T запустила в Остине то, что многие руководители называют первым к отрасли тестом технологии 5G для бизнес-клиентов. Два новых тестовых стенда обеспечат поддержку существующей 5G, а также проведение тестов и использованием фиксированного беспроводного 5G соединения, возможности потоковой передачи услуги DirecTV Now и обеспечения доступа к расширенным услугам широкополосного Интернета в жилых помещениях, а также малых и средних предприятиях в Остине, – заявили в AT&T во время проведения в прошлом месяце тестов DirecTV Now.

Тестовые стенды будут включать в себя специализированные внутренние и внешние участки для приёма 5G, и обладать гибкой инфраструктурой, которая даст возможность проводить различные изменения и обновления по мере развития стандарта 5G, – заявили в пресс-службе оператора.

«Мы будем работать с различными поставщиками для оценки передовых технологических концепций в сфере 5G как для фиксированных, так и для мобильных решений, тестирования инфраструктуры сети, различные устройства, и изучать покрытие 5G сигнала в диапазонах 28 ГГц, 39 ГГц и ниже 6 ГГц, – говорится в пресс-релизе AT&T. – Мы верим в то, что большая пропускная способность и низкая степень задержки, свойственные 5G, помогут развитию таких прикладных проектов, как самоходные автомобили, а также гарнитуры дополненной и виртуальной реальности».

Технология 5G – лишь одна из составляющих эволюционной стратегии AT&T под названием сеть Indigo 3.0, которую AT&T обсуждала в среду во время инновационного саммита в Сан-Франциско. Другими её элементами являются большие данные, искусственный интеллект и машинное обучение, кибербезопасность и программно-определяемые сети.

То, что в AT&T избрали Кремниевую долину в качестве места для представления своих последних шагов, далеко не случайность.

«Это начало диалога, – заявил собравшимся директор по стратегическому планированию компании и президент группы Технологий и Операций Джон Донован. – Это не просто день анонса. Это начало диалога с сообществом для изменения самого AT&T. Таким образом, когда мы смотрим на Indigo, мы видим совершенно другую AT&T».

В AT&T также заявили, что облачный Центр управления AT&T, работающий на основе Cisco Jasper, получит дополнительную безопасность за счёт добавления соединения AT&T NetBond, а также добавления ещё одного уровня в предложения категории Интернет вещей. Соединение проходит через Виртуальную частную сеть AT&T, защищённую от рисков публичного интернета.

В AT&T также передали миллионы строк своего кода системы ECOMP фонду Linux Foundation для посещения в открытый источник. ECOMP, или же Enhanced Control, Orchestration, Management and Policy (Расширенный контроль, инструментовка, управление и политика) описывают как операционную систему для разработчиков программного обеспечения, предназначенную для создания сетевых приложений.

Целью совместного проекта с Linux Foundation является предоставление возможностей для разработки, создания, настройки, контроля и управления жизненным циклом Функций виртуальной сети в программно-определяемой сетевой среде, – заявил в своём блоге старший вице-президент AT&T Labs, управляющий отделом Архитектуры и дизайна домена 2.0, Крис Райс.

В AT&T заявили, что переход к модели программно-определяемой сети поможет запускать услуги быстрее и экономить деньги, используя удобные, нестандартные аппаратные решения вместо специализированного дорогостоящего оборудования. Представляя платформу ECOMP открытому сообществу, в компании надеются на то, что это поможет привлечь большее количество желающих внести в систему усовершенствования.