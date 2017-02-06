В России начал вещание телеканал об экстремальных видах спорта в формате Ultra HD

В России начал вещание телеканал об экстремальных видах спорта в формате Ultra...

В начале февраля на российском телевизионном рынке начал работу канал Russian Extreme Ultra. Об этом пишет интернет-издание «Кабельщик».

1 февраля в сетях платного телевидения России начал вещание телеканал Russian Extreme Ultra. Его эфир всецело посвящён экстремальным видам спорта: от мотофристайла до дайвинга, сноубординга, фрирайда и других малоизвестных спортивных дисциплин.

В настоящее время библиотека контента Russian Extreme Ultra насчитывает около 30 часов приобретенной видеопродукции и более 100 часов 4K/Ultra HD видео собственного производства. Кроме этого в эфире демонстрируются художественные и документальные фильмы об экстремальном спорте.

Russian Extreme Ultra является продолжателем серии каналов «Русский экстрим» и «Русский экстрим HD», дистрибутором которых является компания «Сигнал Медиа».

Параметры вещания Russian Extreme Ultra:

Спутник Eutelsat 36B (36 гр.в.д.)

Частота – 12169 МГц, поляризация круговая правая, символьная скорость 27500 Мбит/сек, FEC–3/4, DVB-S2/8PSK/HEVC/UHD

Кодировка: ADEC