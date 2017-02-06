Киевстар рассказал, как некоторые IT-законопроекты могут повлиять на жизнь украинцев

7 февраля 2017 года в Верховной Раде будет рассматриваться ряд знаковых для телеком-отрасли законопроектов. Специалисты Киевстар проанализировали, как эти документы могут повлиять на абонентов мобильной связи Украины. Далее Mediasat публикует мнение оператора без редактирования и дополнений.

Киевстар, как крупнейший участник телеком рынка, поддерживает инициативы по разработке законопроектов об электронных коммуникациях (No3549-1), об электронных доверительных услугах (No4685), о доступе к инфраструктуре (No4159), об облачных технологиях (No4302).

Принятие этих нормативных документов позволит Украине начать процесс внедрения лучших мировых практик e-Government, хранения данных в «облаках», доступа к инфраструктуре и работы в стране виртуальных операторов. Киевстар оценивает данные проекты законов как позитивные. Но в них есть несколько противоречивых моментов.

К примеру, в проекте закона «Об электронных коммуникациях» ((No3549-1), есть нормы, которые отменяют лицензирование деятельности, регулируют порядок доступа операторов к инфраструктуре, упрощая взаимодействие операторов и владельцев инфраструктуры, и отменяют внеплановые проверки со стороны НКРСИ. Но есть и ряд недоработок.

«Отдельные положения законопроекта «Об электронных коммуникациях» полностью устарели, да еще и нарушают право гражданина на анонимность, выбор способов передачи и получения информации», – говорит Петр Чернышов, президент компании «Киевстар».

К примеру, в документе есть норма о том, что регулятор имеет право контролировать розничные цены, которая противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС. Также согласно этому законопроекту, разрешение на передачу абонентских данных (длительность разговора, географические направления звонков и т. д.) нужно обязательно подписывать в письменном виде. В условиях, когда 90% абонентов в Украине – анонимные, получить такое разрешение представляется крайне затруднительным.

При этом в нормативном документе идёт речь об обязательной идентификации всех абонентов до 30 июня 2017 года. Идентификацию необходимо будет проходить в сервисных центрах оператора лично. Тех, кто не предоставит свои данные для регистрации, операторы обязаны отключать.

«Мы призываем депутатов, участников рынка и регулятора обсудить отдельные проблемные аспекты законопроекта «Об электронных коммуникациях». Киевстар выступает за создание прозрачных и справедливых для всех участников рынка законов, которые упростят ведение бизнеса в стране и будут стимулировать украинцев пользоваться современными технологиями для работы, общения и образования», – прокомментировал Петр Чернышов.