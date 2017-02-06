«Интер Медиа Груп» ввела в эксплуатацию новую многоканальную эфирную аппаратную, работающую в стандарте HD.

Вслед за переходом на формат 16:9, осуществленным в конце прошлого года, «Интер Медиа Груп» ввела в эксплуатацию новую многоканальную эфирную аппаратную, которая позволяет вести вещание в стандарте HD. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе медиагруппы.

«Мы внедряем технические решения, которые используются в лучших телевизионных центрах мира. Вещательный комплекс создан таким образом, что позволит достаточно быстро совершить переход вещания в стандарт HD, качество изображения в котором в несколько раз выше, чем в нынешнем стандарте SD. Также новая эфирная аппаратная имеет большие возможности по графическому оформлению эфира», – пояснил технический директор «Интер Медиа Груп» Денис Шелухин.

Производство большей части программ телеканалов «Интер Медиа Груп» уже более двух лет осуществляются в стандарте HD. В рамках подготовки к переходу на вещание в формате 16:9 и в дальнейшем – на стандарт HD в октябре 2016 года были приобретены 17 студийных HD-камер Hitachi – одного из ведущих новаторов мира в сфере производства профессионального телевизионного оборудования. Для компании Hitachi поставка профессиональных HDTV-камер для «Интер Медиа Груп» является первым контрактом для такого класса оборудования на телевизионном рынке Украины.

«Hitachi успешно разрабатывает вещательные технологии премиум-класса для широкого спектра клиентов. Компания внимательно прислушивается к требованиям пользователей сегодня и помогает правильно выстроить путь к переходу на технологии завтрашнего дня», – отметил Кемаль Юлмаз, генеральный директор Hitachi Kokusai, Турция.

Работы по введению нового эфирного комплекса в эксплуатацию осуществляла техническая дирекция «Интер Медиа Груп» совместно с системным интегратором VisionHOUSE. Интегрированный вещательный комплекс построен на базе новейшей системы BroadStream Oasys, вещательных серверов, коммутационных эфирных матриц Imagine Communications Platinum VX.