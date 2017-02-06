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Итальянская Финансовая полиция (Guardia di Finanza) уничтожила в городе Неаполь сеть пиратского доступа к контенту платного телевидения, изъяв при этом оборудование (в частности, смарт-карты, декодеры и персональные компьютеры) на общую сумму в 76 000 евро.

Пираты использовали декодеры и смарт-карты от операторов платного телевидения Sky Italia и Mediaset Premium для получения премиального контента – в частности, фильмов и прямых трансляций футбольных матчей – для последующей их ретрансляции в онлайн в режиме реального времени.

Зрители, подключившиеся к данной услуге, платили пиратам фиксированную годовую абонплату в размере 70 евро, что составляет всего чуть более 10 процентов от стоимости легальной подписки на услуги платного телевидения.

Согласно информации от Финансовой полиции, передающим центром, расположенным в Скампии – пригороде Неаполя – руководил итальянец, проживающий в Швейцарии. Нелегальное предприятие предлагало возможность оформления годовой подписки на предложение, включавшее в себя линейные телеканалы, а также доступ к контенту по запросу – подобно тому, как предлагают легальные операторы платного телевидения.

При обыске полицией были обнаружены и изъяты десятки ксерокопий удостоверений личности людей, совершенно не подозревающих о деятельности злоумышленников.

Трём лицам, арестованным в результате операции, грозит тюремное заключение на срок до четырёх лет и штраф в размере 15 000 евро.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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