Итальянская Финансовая полиция (Guardia di Finanza) уничтожила в городе Неаполь сеть пиратского доступа к контенту платного телевидения, изъяв при этом оборудование (в частности, смарт-карты, декодеры и персональные компьютеры) на общую сумму в 76 000 евро.

Пираты использовали декодеры и смарт-карты от операторов платного телевидения Sky Italia и Mediaset Premium для получения премиального контента – в частности, фильмов и прямых трансляций футбольных матчей – для последующей их ретрансляции в онлайн в режиме реального времени.

Зрители, подключившиеся к данной услуге, платили пиратам фиксированную годовую абонплату в размере 70 евро, что составляет всего чуть более 10 процентов от стоимости легальной подписки на услуги платного телевидения.

Согласно информации от Финансовой полиции, передающим центром, расположенным в Скампии – пригороде Неаполя – руководил итальянец, проживающий в Швейцарии. Нелегальное предприятие предлагало возможность оформления годовой подписки на предложение, включавшее в себя линейные телеканалы, а также доступ к контенту по запросу – подобно тому, как предлагают легальные операторы платного телевидения.

При обыске полицией были обнаружены и изъяты десятки ксерокопий удостоверений личности людей, совершенно не подозревающих о деятельности злоумышленников.

Трём лицам, арестованным в результате операции, грозит тюремное заключение на срок до четырёх лет и штраф в размере 15 000 евро.