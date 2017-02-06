Американские зрители уже к концу текущего года могут получить доступ к телевизионному контенту в стандарте Ultra HD, который будет транслироваться с использованием перспективного стандарта вещания ATSC 3.0.

23 февраля Федеральная комиссия по электросвязи (FCC) планирует провести голосование по вопросу о целесообразности разрешения вещателям использовать на добровольной основе новый телевизионный стандарт, дав, таким образом, новый толчок для инноваций в отрасли. Об этом 2 февраля заявил председатель FCC Эйджит Пэй, пишет Rapid TV News.

Данный шаг уже поддержали многие американские вещатели, в частности – Disney, 21st Century Fox и ряд других, а также – что особенно важно – Национальная Ассоциация Вещателей.

В FCC предлагают обязать вещателей сохранить распространение существующих сигналов параллельно с внедрением новаторских систем вещания. В своём сообщении на блоге, размещённом в четверг, Пэй отметил, что новая, основанная на использовании интернет-протокола, система «будет способствовать улучшению в сфере измерения аудитории, что, в свою очередь, повысит качество размещаемой рекламы – рекламы, имеющей важное значение именно для вас и рассказывающей о том, что хотели бы видеть именно вы».

Новый стандарт вещания ATSC 3.0 в настоящее время уже используется Южной Кореей.

Pearl TV – ассоциация вещателей-партнёров, которых объединяет общий интерес к исследованию возможностей, открываемых новыми технологиями, приветствует публикацию FCC.

«Интерес вещателей сосредоточен на развитии и внедрении новых технологий, поэтому в Pearl рады тому факту, что FCC инициирует принятие нормы, которая должна позволить добровольное использование систем телевещания следующего поколения. Система ATSC 3.0 даст вещателям инструменты, необходимые им для того, чтобы успешно конкурировать в среде, сильно отличающейся от той, которая существовала на заре эпохи цифрового телевидения. Переход к системе, основанной на использовании интернет-протокола, позволит доставлять зрителю большее количество контента из большего числа источников, а также гарантирует, что эфирное вещание останется основным источником для получения горячих новостей, аварийных сигналов и телевизионных проектов, учитывающих желание зрителя», – говорит управляющий директор Pearl TV Энн Шелл.