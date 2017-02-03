Украина должна наказывать интернет-провайдеров, поддерживающих пиратство, — Николас Бердж

Украина должна внести изменения в существующее законодательство, которые предусматривали бы наказание для лиц, причастных к поддержке и созданию пиратских сайтов. Такое мнение в интервью УНИАН озвучил Николас Бердж, руководитель торгово-экономического отдела Представительства ЕС в Украине.

«Должен быть закон, предусматривающий серьезную ответственность за содержание пиратских сайтов. Мы поверим в серьезные намерения Украины побороть пиратские сайты только тогда, когда будет предусмотрено наказание для лиц, причастных к поддержке таких нелегальных ресурсов», – заявил Николас Бердж.

Кроме того, Бердж говорит, что в законодательстве должно быть предусмотрено наказание для юридических компаний, в частности, интернет-провайдеров за предоставление свободного доступа к пиратским интернет-ресурсам.

Господин Бердж уверен, что провайдеры также должны нести правовую ответственность за то, что они делают. В противном случае, все попытки Украины искоренить интернет-пиратство будут неэффективны.

Вместе с тем Николас Бердж отметил, что проблема Украины в сфере защиты прав интеллектуальной собственности заключается не столько в отсутствии необходимой нормативной базы, а и в невыполнении уже существующего законодательства, которое является вполне приемлемым.

«Проблема Украины не в том, что нет нового законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, а в том, что существующее законодательство, а оно вполне приемлемое, не выполняется. Правоохранительные органы, таможня, судебная система – не выполняют свою работу в сфере защиты прав интеллектуальной собственности на должном уровне, – продолжает Бердж. – В Украине много молодых людей, умных и образованных, с прекрасными идеями, но они вынуждены покидать страну, потому что не чувствуют защиты. То же самое и с инвесторами. Они не спешат вкладывать средства в отрасль Hi-Tech, потому что нет уверенности в том, что интеллектуальные права будут должным образом защищены. Поэтому Украине нужна твердая политическая воля, чтобы эти вопросы были признаны и решены».

Бердж также поприветствовал недавнюю волну закрытия в Украине пиратских онлайн-ресурсов. Он считает это большим шагом вперед для эффективной защиты прав интеллектуальной собственности, однако этого недостаточно.

«Один сайт закрыли, другой – появился. Это битва, которая постоянно продолжается и конец которой невиден», – комментирует он.

Напомним, в конце прошлого года США совместно с киберполицией Украины пресекли деятельность одного из ведущих торрент-трекеров в мире. Позже силами сотрудников Департамента киберполиции Национальной полиции Украины была прекращена работа пиратского онлайн-кинотеатра FS.to. О прекращении работы заявили и в файлообменнике EX.UA. Позже была заблокирована работа пиратских онлайн-кинотеатров Baltazar и mega-cinema.pp.ua. Крупнейший в Украине торрент-трекер Torrents.Net.UA также заявил о прекращении деятельности.