В России запустили телеканал знаменитых кинохитов мира

Телеканал Cinéma начал работу в результате перезапуска телеканале «Парк Развлечений».

1 февраля на российском рынке начал работу новый телеканал Cinéma, расширивший тематическое разнообразие киноканалов «Цифрового телевидения». Об этом говорится в пресс-релизе медиа-холдинга.

Таким образом, сегодня фильмовый пакет «Цифрового телевидения» насчитывает 6 телевизионных брендов: «Русский роман HD», «Русский детектив», «Русский бестселлер», «Комедия», «Настоящее страшное телевидение» (НСТ) и Cinéma.

Эфир тематического телеканала Cinéma всецело посвящён зрелищным французским и итальянским кинолентам конца XX века и самым кассовым европейским фильмам российского проката последних лет.

Обновленный телеканал Cinéma, как и его предшественник, ориентирован, в первую очередь, на семейный просмотр. Телезрители увидят на канале незабвенные шедевры мирового кино, в которых свои лучшие роли сыграли такие звезды, как: Ален Делон, Адриано Челентано, Орнелла Мути, Жан-Поль Бельмондо, Катрин Денёв, Пьер Ришар, Софи Лорен, Луи де Фюнес, Жан Рено, Одри Тоту и многие другие актеры мирового уровня.

Дистрибуцией телеканала Cinéma занимается компания «Сигнал Медиа».

«Cinéma — это европейские фильмы, на которые ходили наши родители, фильмы, на которые ходили в кино мы. На французских и итальянских фильмах выросло не одно поколение россиян, а любовь к ним в нашей стране передается от старших к младшим. В России и сегодня, как нигде в мире, любят знаменитые европейские комедии и приключения. В результате у нас получается уникальное сочетание качественных фильмов с очень теплым отношением зрителей разных поколений. Канал Cinéma рекомендован к просмотру всем, кто любит хорошее кино!» – комментирует главный редактор телеканала Иван Кудрявцев.

Напомним, осенью прошлого года на рынке тематического телевидения России начал работу канал зарубежных сериалов «Киносерия», производства компании «Ред Медиа».