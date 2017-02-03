Apple «подбирается» к производству оригинального телевизионного контента

Руководитель компании Apple Тим Кук озвучил основные моменты планов компании по расширению в сферу производства оригинального телевизионного контента, пообещав, что на 2017 год компания планирует «много нового» для Apple TV, что в итоге даст ей возможность успешно конкурировать с такими платформами, как Netflix, Amazon и, возможно, даже Facebook.

Компания, создавшая iPhone, сделала первый шаг в этом направлении в июле прошлого года, купив популярный формат онлайн-телевидения «Carpool Karaoke» («Караоке на автобазе»). Также компания стала издателем видеоклипа на песню Hotline Bling от Drake, который был впервые эксклюзивно представлен на Apple Music в конце 2015 года – и это стало первым серьёзным опытом компании в сфере производства оригинального видео-контента.

Отвечая в рамках телефонной конференции для аналитиков на вопрос о том, планирует ли компания создавать свой оригинальный контент в 2017 году, Кук заявил, что, по его ожиданиям, Apple будет «участвовать в тех изменениях, которые происходят в медиа-индустрии» и которые только усилятся после «разрыва пакетов».

Оригинальный контент для Apple Music «будет выпущен на протяжении года», добавил он, отметив, что «ещё больше новых вещей запланировано для последней модификации Apple TV», которая, по его словам, «предоставит новую платформу для них».

«Мы узнаём много нового о создании оригинального контента и думаем над способами, которыми мы можем заняться данным процессом», – заявил он.

Таким образом, подтвердились циркулирующие в последние несколько месяцев слухи относительно планов компании Apple стать серьёзным игроком на рынке телевизионного контента по мере того, как переход от линейного потребления контента к потреблению контента по запросу расширяет рамки возможностей.

В январе сообщалось о том, что компания Apple на протяжении нескольких месяцев вела переговоры с телепродюсерами относительно покупки оригинального постановочного контента, а также с руководителями маркетинговых отделов студий и телеканалов по поводу продвижения контента. В компании Apple заявили, что надеются начать предлагать оригинальный постановочный контент к концу 2017 года.

Таким образом, компания идёт по стопам Netflix и Amazon, которые за последние годы вложили немалые средства в покупку оригинального контента и в настоящее время начинают получать плоды своих вложений. Оригинальные проекты Netflix – такие, как «Корона» и «Очень странные дела» получили награды «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактёров, а оригинальный фильм «Манчестер у моря» от Amazon стал первой номинацией на Оскар от службы потокового видео.

Медиа-компания, возможно, также станет конкурировать с социальной сетью Facebook, которая, как полагают многие, ведёт аналогичные переговоры с издателями и вещателями относительно покупки полноценного оригинального контента для трансляции на платформе, а также создаёт собственное приложение для потокового ТВ.

В итоге мы можем увидеть, как принадлежащая Марку Цукербергу компания, которая завоевала популярность благодаря своей платформе «статейного» типа, может превратиться также во вместилище телевизионного контента, как в прошлом году предполагал директор партнёрского агентства Эд Каучман, что усилит движение платформы к созданию универсальной медиа-компании.