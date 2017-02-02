Онлайн-кинотеатр с сериалами на иностранных языках начинает работу в США и планирует...

Онлайн-кинотеатр с сериалами на иностранных языках начинает работу в США и планирует выход на международный рынок

Борис Скуратовский
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online cinema / Онлайн кинотеатр

Британская потоковая служба Walter Presents, специализирующаяся на трансляции драматических сериалов на иностранных языках (языке оригинала), в марте запускается на территории США, а также разрабатывает стратегию запуска в других странах мира.

Служба, являющаяся совместным проектом британского вещателя Channel 4 и компании Global Series Network, будет доступна в США на различных платформах, а также через сайт WalterPresents.com. Стоимость подписки составит 6,99 доллара в месяц.

На момент запуска служба предложит своим пользователям 34 сериала из 12 стран мира. Каждый сезон будет представлен полностью, что даст возможность «просмотра запоем». В дальнейшем ежемесячно служба будет представлять по одной премьере нового сериала. Все они будут сопровождаться субтитрами на английском.

На момент запуска платформы в США зрителям, в частности, будут предложены норвежский триллер «Валькирия» и французский политический триллер «Вращение».

Генеральный директор GSN Intl. отметил: «Рынок нишевых подписных платформ с видео по запросу имеет огромный потенциал для роста, и США является великолепной стартовой площадкой для международного продвижения платформы Walter Presents. Мы создали мощный, умный и автономный бренд, основанный на проверенных механизмах производительности, и мы верим, что он сможет завоевать должную популярность в американской зрительской среде».

Потоковая служба, начавшая свою работу в Великобритании в прошлом году, планирует запуститься в следующем году на международных рынках.

Соучредитель и куратор Walter Presents Уолтер Юдзолино говорит: «Вдохновившись успехом американских драматических сериалов, страны по всему миру производят сегодня экстраординарные сериалы с незабываемыми сюжетами, которые становятся хитами по всему миру. Я чрезвычайно рад возможности предоставить американским зрителям доступ к такому бесценному сокровищу».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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