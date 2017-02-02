Спутниковый сигнал государственного телеканала иновещания UA TV теперь доступен для приёма с космического аппарата Eutelsat Hot Bird. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Артем Биденко, госсекретарь Министерства информационной политики Украины.

1 февраля UA TV начал вещание со спутника Eutelsat Hot Bird 13C (13 в.д.). Сигнал канала распространяется с использованием современного стандарта DVB-S2 и формата сжатия MPEG-4.

Напомним, о планах перехода UA TV со спутника Amos-2 (4 з.д.) на Eutelsat Hot Bird (13 в.д.) стало известно ещё в ноябре 2016 года. Тогда представители «Мультимедийной платформы иновещания Украины» сообщили корреспонденту Mediasat, что такой переход позволит расширить присутствие канала в сетях платного телевидения Европы.

UA TV также продолжает вещание со спутников Azerspace-1 (46 в.д., Центральная Азия) и Galaxy 19 (97 з.д., Северная Америка). Благодаря этому он присутствует в кабельных сетях Азербайджана, Болгарии, Грузии, Эстонии, Израиля, Канады, Германии, Латвии, Молдовы, Польши и США.

Eutelsat Hot Bird 13C – телекоммуникационный спутник, расположенный в орбитальной позиции 13 градусов восточной долготы вместе с двумя «братьями» – Hot Bird 13B и Hot Bird 13E. Принадлежит глобальному оператору спутниковой связи Eutelsat.

Параметры вещания UA TV:

Спутник Eutelsat Hot Bird 13C (13 гр.в.д.)

Частота – 10930 МГц, поляризация горизонтальная, символьная скорость 30000 Мбит/сек, FEC–2/3, DVB-S2/8PSK/MPEG-4