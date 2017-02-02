HDTV и Ultra HD стимулируют развитие спутникового сектора

Спутниковый оператор SES озвучил цифры, которые подтверждают сохранение компанией ведущих позиций в деле развития HDTV, а также то, что она является крупнейшей платформой HD и Ultra HD.

В 2016 году количество HD-каналов, вещающих со спутников компании SES, выросло на 7% достигнув отметки в 2 495. Сегодня 33% из всех 7 538 каналов, представленных на спутниках SES, вещают в формате HD, при этом в целом SES транслирует 27% всех HD каналов мира. Помимо этого, более 60% от всех телеканалов, вещающих со спутников SES, транслируются в компрессии MPEG-4.

Сохраняющаяся тенденция роста проникновения HDTV в Европе была главным стимулом развития HDTV компонента в предложении SES, где количество HDTV каналов выросло на 14% – до отметки в 750. Этот процесс получил дополнение благодаря росту HDTV в Южной и Северной Америке.

В SES также сохраняется мощная тенденция по заключению коммерческих соглашений по трансляции UHD каналов – сегодня таких соглашений 21, а год тому было 8. В настоящее время SES обеспечивает трансляцию почти 50% от всех UHD каналов, передаваемых в мире через спутник.

Прошедшая в прошлом году покупка RR Media и последующее создание MX1 через слияние с SES Platform Services стало дополнительным подспорьем для завоевания компанией SES рынка HDTV и UHD в Европе и Северной Америке, а также дальнейшего расширения деятельности SES в сфере трансляции видео-контента на быстро растущих развивающихся рынках.

Запуск спутника SES-9 и дальнейшее развитие деятельности SES в секторе HD и UHD также стали существенными факторами для поддержки роста на азиатских рынках, где компания применяет немного отличную стратегию. Запуск спутников SES-10 и SES-15 во второй половине года дадут компании дополнительный потенциал для роста в Северной и Южной Америке.

«Больший чем когда-либо в прошлом рост количества каналов подтверждает ведущие позиции SES в секторе вещательной инфраструктуры, а также стимулирует глобальную цифровизацию, – говорит коммерческий директор SES Фердинанд Кайзер. – Благодаря росту количества представленных телеканалов и крупным покупкам, сделанным в 2016 году, компания SES получила невероятно удобные позиции на рынке, дающие ей возможность активного роста, особенно – на новых и развивающихся рынках. Программа запуска следующих спутников является динамичным двигателем для будущего роста. Новые и новые HD и Ultra HD каналы, которые будут запускаться в 2017 году и в последующие годы, обеспечат продолжающийся рост и ускорение развития видео-сегмента SES».